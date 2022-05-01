"Когда под кроватью каждого украинца будет автомат". "Евросолидарность" подготовила законопроект, который по примеру Швейцарии позволит бойцам ТерОбороны держать свое оружие дома
Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" внесли законопроект 7326, позволяющий хранить по месту жительства оружие военнослужащим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, членам добровольческих формирований территориальных громад, участвующих в национальном сопротивлении
По словам авторов законопроекта, такая норма позволит ускорить развертывание сил сопротивления в случае нападения агрессора. Об этом сообщает официальный сайт "Евросолидарности", передает Еспресо.TV.
"Начиная с 24 февраля 2022 года силам национального сопротивления государством передано значительное количество оружия и боеприпасов. Возврат такого оружия на хранение в воинских частях может привести к затягиванию процесса оснащения этим оружием как Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, так и добровольческих формирований территориальных громад в случае возникновения повторной потребности", - объясняют работавшие над документом.
"Это может негативно сказаться на обороноспособности военных формирований и способствовать продвижению оккупационных войск вглубь территории Украины. Наиболее приемлемым выходом, который позволил бы урегулировать вопросы хранения оружия и оперативного оснащения им сил национального сопротивления, было бы предоставление права хранения этого оружия и боеприпасов этими лицами при условии надлежащей регистрации и учета указанных видов вооружения и боеприпасов", - говорится в пояснительной записке.
По мнению авторов законопроекта, это позволит обеспечить законность и управляемость такого хранения оружия, исключив его произвольное использование не по целевому назначению.
Читайте также: Почему Россия так ненавидит свободную Украину. Версия профессора истории Ярослава Грицака
Следует отметить, что Петр Порошенко, который в первые дни вторжения предложил руководству государства существенно упростить процедуру выдачи оружия для защиты государства, убежден, что Украине необходимо оперативное формирование подразделений территориальной обороны по швейцарской модели.
"Во время встречи с руководством страны я обратился о том, чтобы кардинально изменить выдачу оружия, и мое предложение было поддержано. И сегодня вместо одной тысячи уже выдано 20 тысяч автоматов", – сказал Порошенко 26 февраля на базе 206-го батальона терробороны Киева.
"Это - швейцарская модель. Когда под кроватью каждого украинца будет автомат, когда через минуту украинец будет готов убивать нападающих, когда у него не будет никаких колебаний по защите собственной земли, как демонстрируют это сейчас - никто нас не тронет", - убежден Порошенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное