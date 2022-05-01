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Главная разрешение на оружие "Когда под кроватью каждого украинца будет автомат". "Евросолидарность" подготовила законопроект, который по примеру Швейцарии позволит бойцам ТерОбороны держать свое оружие дома

"Когда под кроватью каждого украинца будет автомат". "Евросолидарность" подготовила законопроект, который по примеру Швейцарии позволит бойцам ТерОбороны держать свое оружие дома

1 мая, 2022 воскресенье
16:23
разрешение на оружие

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" внесли законопроект 7326, позволяющий хранить по месту жительства оружие военнослужащим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, членам добровольческих формирований территориальных громад, участвующих в национальном сопротивлении

По словам авторов законопроекта, такая норма позволит ускорить развертывание сил сопротивления в случае нападения агрессора. Об этом сообщает официальный сайт "Евросолидарности", передает Еспресо.TV.

"Начиная с 24 февраля 2022 года силам национального сопротивления государством  передано значительное количество оружия и боеприпасов. Возврат такого оружия на хранение в воинских частях может привести к затягиванию процесса оснащения этим оружием как Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, так и добровольческих формирований территориальных громад в случае возникновения повторной потребности", - объясняют работавшие над документом.

"Это может негативно сказаться на обороноспособности военных формирований и способствовать продвижению оккупационных войск вглубь территории Украины. Наиболее приемлемым выходом, который позволил бы урегулировать вопросы хранения оружия и оперативного оснащения им сил национального сопротивления, было бы предоставление права хранения этого оружия и боеприпасов этими лицами при условии  надлежащей регистрации и учета указанных видов вооружения и боеприпасов", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, это позволит обеспечить законность и управляемость такого хранения оружия, исключив его произвольное использование не по целевому назначению.

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Следует отметить, что Петр Порошенко, который в первые дни вторжения предложил руководству государства существенно упростить процедуру выдачи оружия для защиты государства, убежден, что Украине необходимо оперативное формирование подразделений территориальной обороны по швейцарской модели.

"Во время встречи с руководством страны я обратился о том, чтобы кардинально изменить выдачу оружия, и мое предложение было поддержано. И сегодня вместо одной тысячи уже выдано 20 тысяч автоматов", – сказал Порошенко 26 февраля на базе 206-го батальона терробороны Киева.

"Это - швейцарская модель. Когда под кроватью каждого украинца будет автомат, когда через минуту украинец будет готов убивать нападающих, когда у него не будет никаких колебаний по защите собственной земли, как демонстрируют это сейчас - никто нас не тронет", - убежден Порошенко.


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Общество
оружие
Петр Порошенко
Швейцария
война с Россией
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