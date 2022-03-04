"Когда падают звезды – загадывайте желание": за сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили три самолета захватчиков
За сутки 3 марта украинские военные уничтожили три самолета российских оккупационных войск, данные по сбитым вражеским вертолетам уточняются
Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"Из-за безумного сопротивления украинцев оккупант несет существенные потери в авиационной, бронированной технике и живой силе! Противовоздушная оборона сегодня уничтожила еще три самолета российских оккупантов. В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов", - говорится в сообщении. .
Точная цифра сбитых российских вертолетов за 3 марта пока неизвестна.
- Напомним, украинская разведка уничтожила 20 российских боевых машин десанта в Гостомеле.
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