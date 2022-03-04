"Когда падают звезды – загадывайте желание": за сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили три самолета захватчиков

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.



"Из-за безумного сопротивления украинцев оккупант несет существенные потери в авиационной, бронированной технике и живой силе! Противовоздушная оборона сегодня уничтожила еще три самолета российских оккупантов. В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов", - говорится в сообщении. .



Точная цифра сбитых российских вертолетов за 3 марта пока неизвестна.

Напомним, украинская разведка уничтожила 20 российских боевых машин десанта в Гостомеле.