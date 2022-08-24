Когда он был любителем и сосал грудь матери, я был чемпионом, – Фьюри низко высказался об Усике
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что не видит угрозы со стороны обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика и посмеивался над украинцем
Об этом сообщает talkSport .
По словам Фьюри, он не уважает Усика.
"Я мог бы победить Усика после недели тренировок. Поскольку он крузер, то мои кулаки пройдут прямо сквозь него. Когда Усик был любителем и сосал грудь своей матери, я был чемпионом Великобритании в тяжелом весе. В любителях он боксировал в весе 75 кг. Поэтому я называю его средневесом. Я никогда не говорил, что это будет легкая работа. Но эти разговоры о легенде P4P – чушь, я не даю ему высокую оценку. Я не уважаю Усика и не считаю его хорошим бойцом", – сказал британский боксер.
Тайсон Фьюри провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.
- 13 августа Тайсон Фьюри сообщил Всемирному боксерскому совету, что завершил карьеру и получил от WBC две недели , чтобы окончательно определиться, будет ли он защищать чемпионский титул.
- В ночь на 21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.
- После поединка Усик заявил, что не хочет боксировать ни с кем, кроме Фьюри.
- Тайсон Фьюри принял вызов и пообещал отобрать чемпионские пояса Александра Усика.
- 22 августа стало известно, что Усик и Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 17 декабря 2022 года.
- Однако 24 августа Фьюри подчеркнул, что согласится провести поединок против Усика всего за $500 млн .
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