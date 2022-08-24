Об этом сообщает talkSport .

По словам Фьюри, он не уважает Усика.

"Я мог бы победить Усика после недели тренировок. Поскольку он крузер, то мои кулаки пройдут прямо сквозь него. Когда Усик был любителем и сосал грудь своей матери, я был чемпионом Великобритании в тяжелом весе. В любителях он боксировал в весе 75 кг. Поэтому я называю его средневесом. Я никогда не говорил, что это будет легкая работа. Но эти разговоры о легенде P4P – чушь, я не даю ему высокую оценку. Я не уважаю Усика и не считаю его хорошим бойцом", – сказал британский боксер.

Тайсон Фьюри провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.

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