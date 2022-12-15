Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга по обстановке на фронте российско-украинской войны.

Отвечая на вопросы журналистов, Громов отметил, что прекращения огня в честь Нового года не будет.

"Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле", – прокомментировал он.

Стало известно, что Россия впервые за последние шесть дней вывела на боевое дежурство в Черном море носителя крылатых ракет "Калибр".

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