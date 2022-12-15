"Когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле". Генштаб прокомментировал возможность "праздничного прекращения огня"
В Генштабе рассказали, что не стоит ожидать временного прекращения огня на Новый год
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга по обстановке на фронте российско-украинской войны.
Отвечая на вопросы журналистов, Громов отметил, что прекращения огня в честь Нового года не будет.
"Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле", – прокомментировал он.
- Стало известно, что Россия впервые за последние шесть дней вывела на боевое дежурство в Черном море носителя крылатых ракет "Калибр".
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