Об этом сообщает интернет-представительство Президента.

В рамках праздника президент вручил государственные награды военнослужащим Сил территориальной обороны. В свою очередь, Командующий Сил территориальной обороны ВСУ вручил Главе государства памятную табличку.

Зеленский подчеркнул важность роли терробороны в защите украинской независимости. Он также отметил, что дабы обеспечить безопасность народа Украины и в дальнейшем, будет обеспечено системное развитие ТрО.

"Когда народ вооружен, когда наши люди умеют обороняться – это самый лучший фундамент национальной безопасности", – подчеркнул Президент.

Он также отметил, что Силы ТрО демонстрируют всенародный характер украинского сопротивления.

"Весь народ защищает государство от полномасштабной агрессии Российской Федерации: и те, кто решил посвятить жизнь служению государству с оружием в руках, и те, кто в своей жизни до 24 февраля получил разные профессии, занимался разными делами, однако взял в руки оружие и вместе со всеми родами войск Вооруженных Сил Украины гонит захватчиков с нашей земли", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также отметил, что для территориальной обороны нет ограничений по городам или областям – воины защищают страну там, где это необходимо.

"Харьковщину освобождают, в частности, военные подразделения терробороны с Подолья и Киевщины. За Донетчину, Луганщину, Херсонщину бок о бок со всеми, с местными, воюют днепропетровцы, киевляне, закарпатцы и винничане. Нашу родную Николаевщину, Запорожскую область защищают львовяне и франковцы", – сказал Глава государства.

В церемонии приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра.

Если бы не вы, неизвестно как разворачивались бы события: Порошенко также поздравил воинов и воительниц ТрО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb