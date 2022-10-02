"Когда наши люди умеют обороняться – это лучший фундамент национальной безопасности": Зеленский поздравил украинцев с днем ТрО
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем территориальной обороны, отмечаемым 2 октября, и вручил государственные награды военным
Об этом сообщает интернет-представительство Президента.
В рамках праздника президент вручил государственные награды военнослужащим Сил территориальной обороны. В свою очередь, Командующий Сил территориальной обороны ВСУ вручил Главе государства памятную табличку.
Зеленский подчеркнул важность роли терробороны в защите украинской независимости. Он также отметил, что дабы обеспечить безопасность народа Украины и в дальнейшем, будет обеспечено системное развитие ТрО.
"Когда народ вооружен, когда наши люди умеют обороняться – это самый лучший фундамент национальной безопасности", – подчеркнул Президент.
Он также отметил, что Силы ТрО демонстрируют всенародный характер украинского сопротивления.
"Весь народ защищает государство от полномасштабной агрессии Российской Федерации: и те, кто решил посвятить жизнь служению государству с оружием в руках, и те, кто в своей жизни до 24 февраля получил разные профессии, занимался разными делами, однако взял в руки оружие и вместе со всеми родами войск Вооруженных Сил Украины гонит захватчиков с нашей земли", - сказал Владимир Зеленский.
Президент Украины также отметил, что для территориальной обороны нет ограничений по городам или областям – воины защищают страну там, где это необходимо.
"Харьковщину освобождают, в частности, военные подразделения терробороны с Подолья и Киевщины. За Донетчину, Луганщину, Херсонщину бок о бок со всеми, с местными, воюют днепропетровцы, киевляне, закарпатцы и винничане. Нашу родную Николаевщину, Запорожскую область защищают львовяне и франковцы", – сказал Глава государства.
В церемонии приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра.
- Если бы не вы, неизвестно как разворачивались бы события: Порошенко также поздравил воинов и воительниц ТрО.
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