Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Военный эксперт отметил: "Я скажу вам больше, когда мы зайдем в Херсон и обустроим наши позиции, то сможем контролировать нашими HIMARS не только левый берег реки Днепр, а почти весь Крым. То есть полуостров будет под нашим огневым контролем так же, как и побережье едва не до Мариуполя, поэтому это очень для нас важный стратегический пункт, а не только политическое решение – освобождение Херсона".



Алексей Гетьман добавил, что занять важный военный объект является сильной мотивацией для украинских военнослужащих.



"А для того, чтобы предотвратить вражеские обстрелы дальнобойным оружием, а речь о 115-м калибре, который метко стреляет на 25 км, нам нужно отодвинуть линию столкновения минимум на 20-25 км от Херсона, тогда мы будем уверены, что атаковать артиллерией Херсон противник не сможет, разве только ракетами, но это уже не постоянные мощные обстрелы, которые производит артиллерия, и это очень важно", - объяснил Гетьман.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за сутки на Херсонщине ВСУ деоккупировали 12 населенных пунктов

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ хочет сделать Херсон "городом смерти"

Также британская разведка объяснила, почему российские войска отступают из Херсона.

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