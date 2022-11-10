Когда наши HIMARS будут в Херсоне, то смогут контролировать не только левый берег реки Днепр, а почти весь Крым, - военный эксперт Гетьман
Алексей Гетьман, военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, отметил, чтобы сделать невозможным вражеские обстрелы дальнобойным оружием Херсона, нам нужно будет отодвинуть линию столкновения по меньшей мере на 20-25 км от областного центра
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Военный эксперт отметил: "Я скажу вам больше, когда мы зайдем в Херсон и обустроим наши позиции, то сможем контролировать нашими HIMARS не только левый берег реки Днепр, а почти весь Крым. То есть полуостров будет под нашим огневым контролем так же, как и побережье едва не до Мариуполя, поэтому это очень для нас важный стратегический пункт, а не только политическое решение – освобождение Херсона".
Алексей Гетьман добавил, что занять важный военный объект является сильной мотивацией для украинских военнослужащих.
"А для того, чтобы предотвратить вражеские обстрелы дальнобойным оружием, а речь о 115-м калибре, который метко стреляет на 25 км, нам нужно отодвинуть линию столкновения минимум на 20-25 км от Херсона, тогда мы будем уверены, что атаковать артиллерией Херсон противник не сможет, разве только ракетами, но это уже не постоянные мощные обстрелы, которые производит артиллерия, и это очень важно", - объяснил Гетьман.
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