Завтра была война.

Кому-то с утра 24 февраля. Кому-то за несколько недель или месяцев до того, когда обученные люди уже все понимали и кое-где вышли в поля делать дело... иногда как собственную инициативу, а не по приказу и плану.

Другим война началась первыми "зелеными человечками" без знаков различия в Крыму. Путинская медаль за участие во вторжении датируется 20 февраля 2014 года.

В центре Киева война началась тогда, когда в лагере беркутовцев рисовались указатели с российскими городами на Груше, когда горели БТРы, Профсоюзы, Мариинка, Небесная Сотня, снайперы…

В центре Киева война началась тогда, когда в лагере беркутовцев рисовались указатели с российскими городами на Груше, когда горели БТРы, Профсоюзы, Мариинка, Небесная Сотня, снайперы…

До этого война тоже была – мы ее проигрывали тихо, по кабинету, по бумажке нужных Москве законов, по контракту распроданного имущества ВСУ.

Нет, мы иногда пробовали сопротивляться – Тузла, подавление мешковщины. Но этого "иногда" было очень мало.

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Наша война отражалась под телецентром в Вильнюсе, неоднократно – в Грузии, в Ичкерии…

Поломанное советской оккупацией общество не могло понять: война здесь. Большинство не думало, что российская "фантастика" о войне с Украиной, это не фантастика, это был анонс. Мы не думали, что "старые песни о главном", засилье совко-ностальжи – это уже была война, только нас убивали через глаза и уши.

Поломанное советской оккупацией общество не могло понять: война здесь. Большинство не думало, что российская "фантастика" о войне с Украиной – это не фантастика, это был анонс. Мы не думали, что "старые песни о главном", засилье совко-ностальжи – это уже была война, только нас убивали через глаза и уши.

Война была тихая, иногда хитрая, иногда дерзкая прямолинейностью. Возможно, сбивание ТУ-154 над морем, которое повесили на Украину, растяжки, на которые поставили Кучму, – это уже была война. Сдача целых отраслей экономики, методическое переселение нужного Кремлю населения в наш Крым, дискредитация крымских татар и их возвращение (кто это помнит?) – это уже была война.

Табачник – это уже была война. Российская агентура на руководящих должностях МО и СБУ – это уже была война. Разложение судейского, бизнесового, чиновничьего, политического звена через российские деньги – тоже война.

Мы не замечали, но против нас уже воевали. И в этих незаметных боях не было ничего новаторского: "Не нужно уничтожать врага, достаточно лишить его решимости вступить в бой" (Сунь Цзы). Давно прописано.

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Убийство Стуса, Ивасюка, побуждение к сексотничеству украиноязычных элит, концлагеря-ссылки для самых упрямых, русификация – это была война.

Вторые освободительные, охота за украинскими лидерами в эмиграции, использование украинцев как пушечное мясо во Вторую мировую – это была война.

Первые освободительные – это та же война.

Конотоп, Батурин, обольщение и перекупка украинских элит, Сагайдачный под Москвой, Острожский под Оршей — это нынешняя война, только раньше.

Мы не замечали, но против нас уже воевали. И в этих незаметных боях не было ничего новаторского: "Не нужно уничтожать врага, достаточно лишить его решимости вступить в бой" (Сунь Цзы). Давно прописано

В школе мы удивлялись, как может быть война 100 лет между Великобританией и Францией? Но мы не замечали, что с перерывами, паузами, наступлениями, отступлениями, победами, проигрышами, триумфами и катастрофами, украинцы ведут бой с угрозой с востока многие столетия.

Возможно, эта война длится 854 года, когда (в 1169 г.) Андрей Боголюбский (Владимиро-Суздальский князь) атаковал Киев.

Может быть, первая российско-украинская была тогда? И с тех пор мы не вернулись с войны?

Мы умудрялись забывать, что у нас война всякий раз, как выпадало перевести дух. Мы не связывали войну сражений и войну смыслов-идей-букв. Но все шло на новый круг – пропущенные или проигранные "тихие" битвы за головы, делали неотвратимыми "горячие" войны за территорию и существование. Как правило.

Завтра была война. Последняя ли…

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Об авторе. Виталий Гайдукевич, журналист

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