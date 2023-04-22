Когда мы зайдем на территорию РФ, нас поддержит большинство населения и силовиков, – представитель российских добровольцев в составе ВСУ Соколов

Он руководствуется Европейской конвенцией по правам человека и занимается боевыми подразделениями разного как политического (националисты, либералы), так и национального (выходцы из Кавказа, Сибири) направления, рассказал представитель "Совета", ученый-политолог Денис Соколов в интервью для Ekho Kavkaza, вышедшем сегодня, 22 апреля 2023 года.

По его словам, после того, как связанные с народами РФ добровольцы вытеснят окупантов с территории Украины, они зайдут на российскую территорию и будут действовать уже там. При этом, по оценке Соколова, большинство населения и силовиков перейдет на их сторону.

"Эта вооруженная борьба возможна на территории России, и мы считаем, что можно обойтись без большой гражданской войны, поскольку реальных сторонников режима и его силовой основы в принципе не так уж много. Мы рассчитываем, что с появлением альтернативного инфорсмента и альтернативного предложения большинство российского населения перейдет на нашу сторону, включая и силовиков", - отметил Денис Соколов.

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Кроме того, сегодня же, 22 апреля, посвященная деятельности "Гражданского совета" статья вышла и на сайте издания "Новая газета. Европа". Там тоже есть комментарий Соколова. В частности, он говорит, что подготовка одного воина-добровольца перед отправкой в ряды ВСУ стоит 5 тысяч долларов и по времени занимает от 2 недель до 2 месяцев.



"В случае отсутствия организационных и финансовых ограничений через несколько месяцев они смогут собрать 10-15 тысячный корпус", - говорится в материале.

За образец своей деятельности "Гражданский совет", прямо называющий себя "вооруженной оппозицией" Кремлю, берет Белорусский добровольческий полк ВСУ имени Кастуся Калиновского.