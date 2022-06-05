Когда мы выровняем линию фронта на Донбассе, тогда будем вытеснять российских оккупантов с Юга, - Сергей Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что мы сможем вытеснять российских оккупантов с Юга Украины только после того, как выровняем, стабилизируем линию фронта на Донбассе
Военный эксперт рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".
"Вытеснение врага с Юга - это будет 2-й этап, после того как мы стабилизируем или выровняем линию фронта на Донбассе. Говорить о контрнаступлении преждевременно, пока мы не остановим наступательные действия российских оккупантов в районе Изюм - Лисичанск - Попасная - Северодонецк", – отметил Згурец.
Аналитик добавил, что мы уже удерживаем плацдармы, усложняющие логистику российских оккупантов.
"Наши дополнительные резервы настроены на стабилизацию линии фронта на Донбассе. Те плацдармы, которые мы сейчас удерживаем – это уже последствия хороших контратаковых действий. Мы получили плацдармы, которые представляют риск для логистических действий россиян в Харьковской и Херсонской областях", - отметил Сергей Згурец.
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