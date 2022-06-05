Военный эксперт рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Вытеснение врага с Юга - это будет 2-й этап, после того как мы стабилизируем или выровняем линию фронта на Донбассе. Говорить о контрнаступлении преждевременно, пока мы не остановим наступательные действия российских оккупантов в районе Изюм - Лисичанск - Попасная - Северодонецк", – отметил Згурец.

Аналитик добавил, что мы уже удерживаем плацдармы, усложняющие логистику российских оккупантов.

"Наши дополнительные резервы настроены на стабилизацию линии фронта на Донбассе. Те плацдармы, которые мы сейчас удерживаем – это уже последствия хороших контратаковых действий. Мы получили плацдармы, которые представляют риск для логистических действий россиян в Харьковской и Херсонской областях", - отметил Сергей Згурец.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Луганщину. 4 июня рашисты нанесли удар по предприятию "Азот" в Северодонецке, а в Лисичанске – по зданиям полиции и почты. Также погибла местная жительница, двое мужчин получили ранения.

Глава Славянской ВГА Вадим Лях сообщил, что в ночь на 5 мая в Донецкой области россияне нанесли ракетные удары по нежилому сектору Славянска. Также в городе проблемы с водой.

Генштаб ВСУ сообщил, что с 24 февраля по 5 июня оккупанты потеряли 31 150 военных, 1 381 танков, 686 систем артиллерии и 548 беспилотников и 3 392 БМП.

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