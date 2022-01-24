Когда мы стоим перед угрозой военных действий, власть полностью уничтожает украинское иновещание, - Княжицкий
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что действующая власть Украины уничтожает украинское иновещание
Об этом он заявил на брифинге представителей партии "ЕС" в Верховной Раде в понедельник, 24 января, передает телеканал Эспрессо.
"Наша фракция требует отчета всех представителей силовых ведомств, президента Украины, перед депутатами, перед украинским народом в той сложной ситуации, которая сложилась", - заявил он.
Княжицкий добавил, что безопасность нашей страны - это не только военная безопасность и забота о здоровье и будущем граждан, но и информационная.
"Сегодня мы стали свидетелями, как позорно большинство из "слуг народа" не поддержало наши законопроекты во время согласительного совета, которые касались противодействия фейкам. Им невыгодно бороться с фейками, потому что они сами создают фейки для построения атворитарного режима", - добавил нардеп.
По его словам, в повестке дня стоит еще один законопроект, который якобы называется о перемещенных лицах, который окончательно уничтожает украинское иновещание.
"Именно тогда, когда Украинское государство должно бороться с российскими провокациями Russia Today, Спутников, с чужими интерпретациями того, что у нас происходит, именно в это время, когда мы стоим перед угрозой военных действий, украинские власти полностью уничтожают украинское иновещание, а создают вопреки закона об украинском языке, который так не любит Путину и российскому агрессору, вопреки закону о телевидении и радиовещании, общенациональный пропагандистский российский телеканал на территории Украины", - сказал Княжицкий.
Депутат призвал "не играть" и не пробовать строить маленькие автократические государства, которые потом стали бы марионетками агрессора.
"Наша задача – сделать инструменты для победы агрессора и объединиться ради этого", – резюмировал Княжицкий.
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