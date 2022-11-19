Когда-нибудь мы станем взрослыми. Примем себя такими, какие мы есть, и перестанем врать, чтобы казаться лучше.

Когда-нибудь перестанем таскать за собой мумии суркисов/бубок/резниченков и забудем, что такое коррупция.

Когда-то без коррупции у нас расцветет бизнес, будет платить налоги, создаст для людей рабочие места. Бюджет станет богатым и разрешит расходы, о которых мы сейчас и не мечтаем.

Когда-нибудь мы построим сильную армию. Возможно, самая сильная в Европе. Потому что у нас конченый сосед, которому нужно справляться.

И когда мы станем взрослыми и все это реализуем, то сможем проводить независимую политику. Нас будут мало интересовать выборы в Штатах и расклады в бундестаге. Потому что мы уже взрослые и не зависим от денег американских и немецких налогоплательщиков.

Тогда, когда мы станем взрослыми и все это реализуем, сможем проводить независимую политику

А пока зависим, пока не можем платить пенсии без американских денег, пока не способны сбивать российские ракеты без немецких IRIS-T и жарить орков без французских CAESAR, нам стоит редко вести себя как взрослые.

Дипломатия – это не резонансные заявления, перепечатываемые мировыми СМИ. Дипломатия – это сложная и ответственная работа, которая должна принести результат, а не хайп.

Дипломатия – это не резонансные заявления, перепечатываемые мировыми СМИ. Дипломатия – это сложная и ответственная работа, которая должна принести результат

Сейчас, когда на фронте есть успехи, открывающие большие перспективы, как никогда важно не сломать своими руками то, что дает нам такие возможности – поддержку союзников.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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