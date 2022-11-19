Когда мы станем взрослыми, то сможем проводить независимую политику
А пока не можем платить пенсии без американских денег, сбивать российские ракеты без немецких IRIS-T и жарить орков без французских CAESAR, нам стоит хотя бы изредка вести себя как взрослые
Когда-нибудь мы станем взрослыми. Примем себя такими, какие мы есть, и перестанем врать, чтобы казаться лучше.
Когда-нибудь перестанем таскать за собой мумии суркисов/бубок/резниченков и забудем, что такое коррупция.
Когда-то без коррупции у нас расцветет бизнес, будет платить налоги, создаст для людей рабочие места. Бюджет станет богатым и разрешит расходы, о которых мы сейчас и не мечтаем.
Когда-нибудь мы построим сильную армию. Возможно, самая сильная в Европе. Потому что у нас конченый сосед, которому нужно справляться.
И когда мы станем взрослыми и все это реализуем, то сможем проводить независимую политику. Нас будут мало интересовать выборы в Штатах и расклады в бундестаге. Потому что мы уже взрослые и не зависим от денег американских и немецких налогоплательщиков.
Тогда, когда мы станем взрослыми и все это реализуем, сможем проводить независимую политику
А пока зависим, пока не можем платить пенсии без американских денег, пока не способны сбивать российские ракеты без немецких IRIS-T и жарить орков без французских CAESAR, нам стоит редко вести себя как взрослые.
Дипломатия – это не резонансные заявления, перепечатываемые мировыми СМИ. Дипломатия – это сложная и ответственная работа, которая должна принести результат, а не хайп.
Дипломатия – это не резонансные заявления, перепечатываемые мировыми СМИ. Дипломатия – это сложная и ответственная работа, которая должна принести результат
Сейчас, когда на фронте есть успехи, открывающие большие перспективы, как никогда важно не сломать своими руками то, что дает нам такие возможности – поддержку союзников.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное