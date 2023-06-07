Об этом Данилов рассказал в интервью Reuters.

Сообщается, что когда контрнаступление начнется, все увидят. Таким образом, секретарь Совета нацбезопасности опроверг заявления некоторых российских официальных лиц о том, что контрнаступление Украины якобы уже началось.

"Все это не соответствует действительности. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что в России по ошибке восприняли локальные украинские продвижения на некоторых участках фронта за начало более масштабной операции.

Готовность Украины к контрнаступлению

3 июня президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению, но добавил, что это может занять некоторое время и будет иметь большую цену.

Впоследствии заместитель министра обороны Украины Анна Маляр выпустила видео, посвященное дальнейшим планам ВСУ, где на экране появляются два следующих предложения: "Планы любят тишину. Объявления о начале не будет". Имея в виду, что заявлений о начале контрнаступления не будет.

В свою очередь в администрации президента США считают, что вместе с союзниками и партнерами хорошо обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступательных действий. А генерал Милли говорит, что наибольшую огневую мощь Украины обеспечат танки.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что во время контрнаступления, которое должно начаться этим летом, Силы обороны не будут применять истребители F-16. Ведь некоторые страны Запада только начали или планируют начать подготовку украинских пилотов, которые будут управлять этими самолетами.