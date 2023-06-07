Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией "Когда мы начнем, увидят все": Данилов заявил, что Украина еще не ведет контрнаступление

"Когда мы начнем, увидят все": Данилов заявил, что Украина еще не ведет контрнаступление

7 июня, 2023 среда
20:05
Война с Россией Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ожидаемое контрнаступление Вооруженных Сил Украины еще не началось

Об этом Данилов рассказал в интервью Reuters.

Сообщается, что когда контрнаступление начнется, все увидят. Таким образом, секретарь Совета нацбезопасности опроверг заявления некоторых российских официальных лиц о том, что контрнаступление Украины якобы уже началось.

"Все это не соответствует действительности. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что в России по ошибке восприняли локальные украинские продвижения на некоторых участках фронта за начало более масштабной операции.

Готовность Украины к контрнаступлению

3 июня президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению, но добавил, что это может занять некоторое время и будет иметь большую цену.

Впоследствии заместитель министра обороны Украины Анна Маляр выпустила видео, посвященное дальнейшим планам ВСУ, где на экране появляются два следующих предложения: "Планы любят тишину. Объявления о начале не будет". Имея в виду, что заявлений о начале контрнаступления не будет.

В свою очередь в администрации президента США считают, что вместе с союзниками и партнерами хорошо обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступательных действий. А генерал Милли говорит, что наибольшую огневую мощь Украины обеспечат танки.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что во время контрнаступления, которое должно начаться этим летом, Силы обороны не будут применять истребители F-16. Ведь некоторые страны Запада только начали или планируют начать подготовку украинских пилотов, которые будут управлять этими самолетами.

Украина
военные силы Украины
Алексей Данилов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев
5 июня, 2023 понедельник
Токаев элегантно послал Лукашенко: Климкин о приглашении Казахстана стать членом союзного государства
На фото Каховська ГЕС
6 июня, 2023 вторник
Каховскую ГЭС взорвал 1-й батальон 205-й мотострелковой бригады из Будённовска Ставропольского края
На фото Каховська ГЕС
6 июня, 2023 вторник
Подрыв Каховской ГЭС: оккупанты пытаются попасть на правый берег Днепра под видом эвакуируемых гражданских
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.78
    Покупка 36.78
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 39.55
    Продажа 40.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
7 июня
20:11
Офицер ВСУ обвинил Маляр во лжи насчет "капитального" строительства укреплений вокруг Бахмута
20:05
РДК заявил, что уже 7 дней контролирует Новую Таволжанку на Белгородщине
20:05
OPINION
Как московские попы трактуют Каховскую трагедию
19:35
Подрыв Россией Каховской ГЭС: затоплен нацпарк "Нижнеднепровский" с угодьями мирового значения, под угрозой сотни видов рыб и птиц
19:25
Месси отказал "Барселоне" и выбрал другое место продолжения карьеры. Будет играть с украинцем
19:24
Боеприпасы к Gepard, вездеходы Bandvagn, дроны Vector: Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи
19:13
В затопленной Голой Пристани россияне выгоняют людей из домов и строят позиции на крышах, из Козачих Лагерей запретили эвакуацию, - Генштаб
19:05
Эксклюзив
Подрыв Каховской ГЭС: в Олешках есть первые погибшие, - мэр Рищук
19:00
Обзор
Победные новости 469-го дня войны: наступление ВСУ на Бахмутском направлении и реэкспорт швейцарского оружия
18:50
В Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см
18:49
Польский бренд одежды Medicine создал коллекцию по мотивам картин Марии Примаченко
18:29
Ситуация на ЗАЭС в любое время может выйти из-под контроля, - мэрия Энергодара советует покинуть город
18:26
Генераторы, насосы, оборудование для приюта: ЕС поможет Украине преодолеть последствия подрыва Каховской ГЭС
18:05
Украина на переговорах с ЕС подняла вопрос открытия львовского аэропорта, - Козицкий
18:04
Штурмовали Донетчину и Луганщину: СБУ объявила подозрение оккупантам из российского подразделения "Шторм"
18:02
OPINION
Налог с благотворительности изначально бессмысленен
17:52
Игорь Кузин
В Минздраве допустили вероятность вспышки холеры в результате подрыва Каховской ГЭС
17:49
Привести к национальным реалиям: в НБУ рассказали, как будут регулировать рынок криптовалют
17:37
Морпехи уничтожили 6 российских танков, грузовик и 2 артиллерийские системы
17:07
Легион "Свобода России" обнародовал позицию в отношении Крыма и обратился к жителям полуострова
17:01
Обновлено
Эрдоган поговорил с Зеленским и Путиным о подрыве Каховской ГЭС: предложил создать совместную комиссию по расследованию
16:48
Подрыв Каховской ГЭС: затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод
16:45
Интервью
F-16 успеют принять участие в контрнаступлении ВСУ, – военный эксперт Черник
16:44
Эксклюзив
Имеющийся в Австралии истребитель F/A-18 Hornet по возможностям лучше F-16, - главред Defense Express Катков
16:31
Укрзализныця назначила дополнительный поезд Одесса - Киев
16:24
Минздрав предупредил об опасности ботулизма в результате подрыва Каховской ГЭС: как уберечься
16:16
На фото украинское поле пшеницы
Подрыв Россией Каховской ГЭС привел к росту цен в мире на пшеницу, кукурузу и овес
16:03
OPINION
Херсон в огне и воде. Почему вопрос о Чонгаре снова ко времени?
15:59
Эксклюзив
Появились тенденции перехвата инициативы на поле боя со стороны ВСУ, - капитан ВСУ Прозапас
15:56
Данилов: перед подрывом Каховской ГЭС россияне максимально накопили воду, чтобы навредить сильнее
15:45
РФ открыла на оккупированных территориях учреждения по привлечению населения к войне
15:34
Обновлено
Подрыв Каховской ГЭС: эвакуированы 1700 жителей Херсонщины, враг совершил хакерскую атаку на программное обеспечение горячей линии ОВА
15:32
На фото человек, работающий за компьютером
Россияне совершили хакерскую атаку на горячую линию Херсонской ОГА
15:30
Илон Маск распространил видео экс-ведущего Fox News Такера Карлсона с обвинениями Украины в подрыве Каховской ГЭС
15:09
Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону о реэкспорте оружия
14:57
Первые звезды Вселенной: новое исследование указывает на их уникальную смерть
14:46
На западе ливни и шквалы, а на юге - теплая и сухая погода: прогноз на 8 июня от Наталки Диденко
14:41
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 1-6 июня: южный фронт снова загорелся, а под Бахмутом подгорает у россиян
14:25
Правоохранители задержали экс-силовика и полицейского, которые незаконно следили за жителями Киевщины и продавали данные с госбаз
14:23
Кличко уволил чиновника КГГА, которого СМИ "поймали" за празднованием с застройщиком в ресторане во время комендантского часа
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV