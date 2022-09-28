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Главная война с Россией Когда мы финансируем армию, мы не должны забывать о культуре, – нардеп Княжицкий
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Когда мы финансируем армию, мы не должны забывать о культуре, – нардеп Княжицкий

28 сентября, 2022 среда
23:03
война с Россией Николай Княжицкий

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий отметил, что Путин воюет против украинской культуры, которую он не признает

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Многие говорят: зачем финансировать культуру, давайте все деньги отдадим на армию. Я в целом с этим соглашаюсь и фракция "Европейская Солидарность" инициировала поправку, согласно которой средства в этом году, которые были в дорожном фонде, выделялись на армию. Власть решила их снова перебросить на строительство инфраструктурных проектов. Мы протестовали и зал проголосовал по нашему требованию, что эти средства в первую очередь должны идти на армию. Но когда мы финансируем армию, мы не должны забывать о культуре", - отметил Княжицкий.

Народный депутат также добавил, что обществу удалось возродить украинское кино, а сейчас украинское кино фактически умирает.

"Люди, которые работали в кино, сейчас не имеют работы, но самое главное, что наше кино - это наш посол, это наше представительство в мире, это то, что вдохновляет украинцев на победы, это то, против чего воюет Путин, потому что он воюет против украинской культуры, которую он не признает. Когда мы не финансируем культуру, мы тем самым помогаем Путину. И это большая ошибка. Мы будем обсуждать это на гуманитарном комитете и делать все, чтобы убедить правительство и большинство все же поддерживать культуру", - подчеркнул он. Княжицкий.

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Николай Княжицкий
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