Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Росийская пропаганда всегда активно действует, когда что-то происходит. Есть много информации в интернете, которая обвиняет Украину. Но официально в Польше подчеркивают, что не обвиняют Украину, во всем виновата Россия. У польских политиков, журналистов и общества нет сомнений, кто виноват в падении ракеты", - отметила Залевская.

По словам журналистки, в 2014 году мощно сработали российские пропаганды.

"Люди в Польше сейчас боятся, и так гораздо легче действовать российской пропаганде. Люди боятся, потому что нет ответов на многие вопросы. Российская пропаганда опасна даже, если она тролль. Когда люди боятся, то пропаганде легче действовать", - подчеркнула Залевская.

15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной. Правительство Польши проверяет наличие оснований для применения ст. 4 Североатлантического договора о консультациях по угрозам на фоне вероятного удара РФ по приграничной с Украиной.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на призыв Украины включить ее в расследование падения ракеты на польской территории и оценил вероятность повторения инцидента.

Президент Владимир Зеленский не сомневается , что на территорию Польши упала не украинская ракета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb