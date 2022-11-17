Когда люди боятся, российской пропаганде легче действовать, – журналистка Залевская
Польская журналистка Бьянка Залевская отметила, что российская пропаганда опасна и всегда появляется в информационном пространстве
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Росийская пропаганда всегда активно действует, когда что-то происходит. Есть много информации в интернете, которая обвиняет Украину. Но официально в Польше подчеркивают, что не обвиняют Украину, во всем виновата Россия. У польских политиков, журналистов и общества нет сомнений, кто виноват в падении ракеты", - отметила Залевская.
По словам журналистки, в 2014 году мощно сработали российские пропаганды.
"Люди в Польше сейчас боятся, и так гораздо легче действовать российской пропаганде. Люди боятся, потому что нет ответов на многие вопросы. Российская пропаганда опасна даже, если она тролль. Когда люди боятся, то пропаганде легче действовать", - подчеркнула Залевская.
- 15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.
- Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной. Правительство Польши проверяет наличие оснований для применения ст. 4 Североатлантического договора о консультациях по угрозам на фоне вероятного удара РФ по приграничной с Украиной.
- Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
- Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на призыв Украины включить ее в расследование падения ракеты на польской территории и оценил вероятность повторения инцидента.
- Президент Владимир Зеленский не сомневается , что на территорию Польши упала не украинская ракета.
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