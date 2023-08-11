Не так давно она была "певицей года" в России. Не отказывалось от выступлений в Кремле, и незадолго до великой войны рассказывала Ксюше Собчак: "Какая к черту разница, какая это страна!". Кроме того, Лобода несколько лет постоянно жила в России, и соответственно платила налоги в российскую казну, которые потом шли на изготовление ракет и артиллерийских снарядов.

И вот теперь певица Света пытается влезть в наш украинский движ, как мышь. И купить себе индульгенцию. В этом ничего удивительного нет, потому что ментально эта певица застряла где-то между 2000 и 2022, когда действительно немало вещей можно было купить за портреты мертвых американских президентов.

Света и ее команда идут на все, чтобы стереть недавнее прошлое. Чего стоит история с концертом, средства с которого должны были пойти на помощь больнице "Охматдет". Однако оказалось, что детский госпиталь впервые слышит такую инициативу благотворительницы, и концерт отменяли.

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Далее пиарщики артистки поразмыслили и поехали в Харьков — пограничный и прифронтовый город. Идея была проста — манипулировать долговременным обрусением этого города и тем, что голодные к эмоциям люди, переживающие войну, могут пойти на любой концерт. Чтобы отойти. Однако в толпе фанатов Лободы оказалась одна 16-летняя девушка и выразительно выразила позицию: "Харьков без Лободы". На что суперзвезда из России заявила: "Ну кто тебя купил? Кто дал тебе деньги?"

Так что удар по имиджу внезапной патриотки был беспощаден. Ведь на видео выше можно увидеть, как женщина, много лет подряд корчившая из себя элиту и пытавшаяся продать образ леди:

а) оскорбляла несовершеннолетнюю;

б) нарушала ее личные границы;

в) выдвинула обвинение, что юную харьковчанку кто-то проплатил и дал деньги;

г) касалась руками спины, головы и волос — то есть минимальным этикетом и не пахнет;

д) фамильярное обращение "моя хорошая";

е) в конце видео Света напрямую оскорбляет девушку и выдает, что "Видите, есть завербованные люди, поэтому даже нет смысла обращаться".

А самое главное, что женщина, имеющая двух дочерей почти такого возраста как Дарья Вдовенко — не считает, что иметь собственное критическое мышление это вполне естественно и логично.

Я здесь вижу не изысканную и успешную леди, а лезущую по головам хабалку. Типичная внучка КГБиста, которым она гордилась в интервью.

В попытке как-то отбелиться от мема "мы маленькие люди, ничего не можем сделать" - Лобода перешла все границы. И попробовала все роли — вот она фоткается с военными, вот в кепке цвета хаки, вот сшила себе халат из флага Украины. А дальше — решила спекулировать на чувствах 5 миллионов беженцев, вынужденно находящихся за границей.

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В сытой Ницце, где доля беженцев сугубо от войны не так велика и больше просто искателей хорошей жизни из стран условного СНГ — Лобода не сталкивалась вести концерт на русском языке. И рассказывала уже о "сильных людях, которые должны верить в себя".

Дальше последовало отмаливание грехов в Варшаве. Где сейчас едва ли не самый большой центр украинцев, ставших пострадавшими от полномасштабной войны. Соответствующим видео можно насладиться в телеграмм-канале "Радио Свобода".

Лобода натянула маску скорби. И привезла в один из самых больших центров для беженцев бытовую технику и спортивное снаряжение для детской площадки. Многие решили не подрабатывать массовкой для суперзвезды и покинули помещение. Однако немало осталось и решило задать чувствительные вопросы. Эта публика существенно отличалась от толпы в сытой и курортной французской Ницце.

Там Свету спросили, будет ли она давать концерты в России снова. "Ну, какие концерты? Я бросила там карьеру на пике".

"Она приезжает и манипулирует этой показной добротой. Это реально противно", - говорит другая беженка на видео наших коллег.

За кадром слышны другие голоса: "Откуда ты пришла? Только криком кричала недавно, что Путин - хороший".

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Так что операция — обмани украинца, и снова сядь ему на голову — снова провалилась. Если ты потерял что-то больше кофеварки и мяча — ты не будешь молчать. Наши беженцы в Польше, живущие в подобных центрах – это не тусовщики из Сен-Тропе и Куршевеля. И потому хорошо знают цену такого мимикрирования.

Уверена, что вояжи Лободы по лагерям беженцев не последние. И будут туники из флагов, вышитые купальники и фальшивая маска скорби. Однако подобные певицы сами вкладывали силы, таланты и ресурсы в продвижение идеи, что украинцам "Какая к черту разница, какая страна!". Это стало базой для того, чтобы Генштаб РФ и Кремль рисовали планы по оккупации Украины. Поэтому Лободу очень честно канселят за дело. А ей, наверное, нужно найти новые горизонты для реализации в послевоенной Украине.

Является ли Светлана Лобода немного лучше Ани Лорак, Анны Асти и Мари Краймбрери — наших землячек, которые не только не осудили ни словом войну, а еще и используют нынешние времена для продвижения карьеры и безумных заработков? Разве что тем, что у Светланы есть немного совести не крутиться волчком перед Путиным и Шойгу на корпоративах.

Является ли Лобода искренней в своей нынешней трансформации от космополитической певицы до патриотки? Очевидно, что нет. Потому что ее понимание пульса страны и настроений людей осталось на уровне начала нулевых.

Сейчас многие спрашивают, а почему условную Дорофееву или Cola с Аленой Аленой так любят и все прощают, а Светлане нет? Наверное, потому что эти трое не ездили с матерями дарить торты Малахову уже во время войны первой волны. И, несмотря на свои собственные скандалы, не ходили на интервью к Собчак и Гордеевым с историями о "нет разницы, кто ты — украинец или россиянин".

Нас всех ждут перемены – внешние и внутренние. И совершенно очевидно, что космополитические девы с песнями о упитанных женщинах тяжелой судьбы — пойдут на помойку. А некоторых наших культурных деятелей мы будем вспоминать как страшный сон. Потому что в свое время они изрядно приложили руки и горла, чтобы было впечатление, что Украина — это ненадолго отколовшийся кусочек России. Однако хирурги скоро пришьют.

Специально для Эспрессо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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