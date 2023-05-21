Когда хочется опустить руки, нужно ехать на передовую, - Гандзя Морозова

Об этом Гандзя Морозова рассказала в программе "Война и волонтеры", журналистке "Эспрессо".

"Мы как-то приехали к ребятам, они нас кормили борщом и спрашивали, что происходит в Киеве. Они подчеркнули, круто, что вы можете куда-то выходить, потому что мы здесь все делаем для того, чтобы вы жили, - вспоминает девушка. - И мне сейчас хочется кричать, давайте делать что-то, чтобы они скорее вернулись к нам и продолжали жизнь, за которую мы боремся, и отстраивали Украину. Знаете, когда хочется опустить руки, надо ехать туда, тогда понимаешь, что руки нельзя опускать, а нужно дальше стучать во все двери и люди откроют. В любом случае будут люди, которые включатся в процесс".

В настоящее время в Женском ветеранском движении идет сбор средств на суперлегкие плиты. Волонтерам осталось собрать сто тысяч гривен.

"Мы ждем этой победы, - отмечает Гандзя Морозова. - Потому что дальше у нас есть спланированное собрание и люди ждут приобретения. Мы выработали для себя схему и поняли, что людям нужно ощущать сопричастность и что-то получать взамен. Поэтому один из методов наших сборов - это то, что у нас есть очень клевые инфлюэнсеры, которые помогают организовывать разнообразные инвенты, чтение стихов, стендапы. Очень много людей включается в этот процесс. Тогда, когда человек идет на ивент, его билет автоматически превращается в донат. И всегда говорим, что этот ивент удался, потому что нас там защищают. И кажется это у всех в головах уже есть, но когда ты это проговариваешь или какие-то новые истории рассказываешь - это работает. Потому что всем говоришь, к примеру, собираем на весящий два килограмма бронежилет. Все говорят - классно. Но другой результат, когда даешь попробовать бронежилет двух килограмм и восьми. А когда добавляешь, что в этих восьми килограммах парамедики проводят сутки и еще с собой носят рюкзак, весящий 20 килограмм, в таких моментах человек переносит на себя и это дает хороший результат.