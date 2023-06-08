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Война с Россией: хроника
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OPINION

Когда история корчит гримасы

Игорь Гулик
8 июня, 2023 четверг
20:04
Мнение

В сети уже появились сотни, если не тысячи интерпретаций причин и последствий российского теракта на Каховской ГЭС

Приводят аналогии с Гитлером, который якобы разрушил Днепрогэс, пишут о подобном "инциденте" в почти захваченном советскими войсками Берлине, когда по приказу Георгия Хетагурова там (без всякой военной нужды) затопили метро, погубив две сотни мирных граждан.

Но, мне кажется, самая вероятная версия взрыва на Каховской дамбе изложена в очередном отчете ISW. Россияне боялись того, что украинцы будут форсировать Днепр, а потому решились лихо решить проблему.

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Институт изучения войны, однако, не до конца излагает причины версии. Понятно, что освобождение Левобережья не обошлось бы без форсирования крупнейшей украинской реки. В конце концов, судя по коротким сообщениям, наши ДРГ делали это не раз и не дважды, пользуясь легкими катерами. Но для Путина и его стратегов важна была… история. История форсирования Днепра во времена Второй мировой войны, которая, — препарирована российскими пропагандистами и "реконструкторами" вроде того же Стрелкова, — до сих пор воспринимается как великий миф, как пример военного искусства сталинских генералов, как хрестоматийный образец подобных операций.

Путин очень не хотел, чтобы этот исторический полуфейк был омрачен новейшим апгрейдом, да еще украинцами. Он и его историки, конечно, застенчиво умалчивали о том, как Днепр фактически заваливали тысячами "серосвитиков" (они же - "чернопиджачники"), - торопливо мобилизованных на "освобожденных" территориях Украины, вооруженных только палками

Путин очень не хотел, чтобы этот исторический полуфейк был омрачен новейшим апгрейдом, да еще украинцами. Он и его историки, конечно, стыдливо умалчивали о том, как Днепр фактически били тысячами "сероразвитиков" (они же - "чернопиджачники"), — торопливо мобилизованных на "освобожденных" территориях Украины, вооруженных только палками. Их не жалели, — ведь пережили оккупацию, предатели, враги народа...

Общие потери советских войск в этой бойне достигают, по оценкам историков, до полутора миллионов человек, кроме того нацистский вермахт потерял втрое меньше.

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Но Путин до сих пор считает себя гением, выращенным, по его мнению, не только мемом "дедывоевали", но и гигантским пластом подобных мифов, на которых держится идеология рашизма. Идеология, взращенная в действительно изолированной от мира болотной капсуле, потому что Россию обошло Просвещение, которое в конце концов стало фундаментом европейской цивилизации. Идеология, питающая безосновательное превосходство, пренебрежение к соседям, не брезгующая всеми средствами ради поддержки этого извращенного мировоззрения.

Мы удивляемся слабым реакциям Запада, его постоянному Don't Look Up, - но, поверьте, там действительно трудно понять "загадочную русскую душу", "тоску русскую". Не потому, что за этими понятиями кроется какая-то достойная внимания суть, а потому, что они, как матрешки из параллельных миров, как смертоносные камеры-трансформеры из фильма "Куб Зеро"

Мы удивляемся слабым реакциям Запада, его постоянному Don't Look Up, — но, поверьте, там действительно трудно понять "загадочную русскую душу", "тоску русскую". Не потому, что за этими понятиями кроется какая-то достойная суть, а потому, что они, как матрешки из параллельных миров, как смертоносные камеры-трансформеры из фильма "Куб Зеро".

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Лишь отдельные личности на Западе, по-видимому, знающие Россию не из пропагандистских фильмов или книг тамошних литераторов, так или иначе гламуризировавших даже самые мерзкие проявления социопатической конструкции, имеют основания и главное, — отвагу, — сказать об этом вслух. На днях это сделал республиканец, экс-вице-президент США Майк Пенс, заявив, что умеет отличить "гения от военного преступника". Пусть это сказано в пику будущему конкуренту Пенса на выборах президента Америки Трампу, но сказано откровенно и точно.

Но история – капризная барышня, которая не терпит неуклюжих копирайтеров или тупых реконструкторов. Она всегда делает поправку на неумолимое время, поэтому любые повторы или попытки перефразирования выглядят гротескными. Ее заложники – ограниченные, закомплексованные лица, которым снятся чужие лавры, чужие победы и чужая слава. Ежи Лец говорил, что "история повторяется потому, что не хватает историков с фантазией". От себя добавлю: или диктаторов, которым присущи извращенные фантазии…

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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