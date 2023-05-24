Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Ко всем – к обществу, к каждой иранской семье, к тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а для чего вам быть соучастниками российского террора? Вы на стороне государства-зла? Мир видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать. , – сказал президент.

По словам Зеленского, иранцы должны быть на другой стороне истории.

"Когда иранский дрон убивает беременную украинскую девушку вместе с ее мужем у них дома, то зачем это вам, матери и родители в Иране? Когда ваш "шахед" бьет по общежитию с нашими студентами, люди гибнут, начинается пожар, на место прибывают спасатели, и через несколько минут бьет второй "шахед", унося жизнь уже тех, кто спасал жизнь других... Для чего такие циничные убийства Ирана. Руками России, но вашим, вашим оружием... Что от этого получаете вы, люди в Тегеране, или в Шираге, или Саккези, или в любом другом городе вашей страны? К сожалению, еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы. Я уверен, вы должны быть на другой стороне истории – не со злом. Людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.