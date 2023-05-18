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Обновлено

Когда империя подыхает, она ловит Patriot или Himars

Олег Манчура
18 мая, 2023 четверг
12:06
Мнение

Уже пять пусковых установок Patriot сбили. Одной ракетой

Я такое в дешевых боевиках 90-х видел: один удар кистью и пять кирпичей, как картонки, складываются.

Потому что это были картонки, как и российская пропаганда рассчитана на картонные головы.

Но какие бы не странные войны вела Московия в своей истории, — эта все же самая фарсовая.

В принципе, лучше, чем наше минобороны, не прокомментируешь: в армии РФ самым боеспособным батальоном является пресс-служба минобороны РФ.

Все войны Москвы сразу одевались в пафос, выдумки и откровенную ложь.

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Но все эти денисы давидовы и нестеровы, космодемянские зои и гастелло надувались на фоне реальных побед русской армии.

Это были эпические сражения: что в 1812, что в 1915, что в 1941 и 1943 году.

Пропаганда делает новых панфиловцев и кожедубов из ракеты, которая, судя по надрыву, ликвидировала по меньшей мере флагман 6 флота США. И это все, что могут потомки Барклая де Толли, Брусилова и Василевского?

А сейчас пропаганда делает новых панфиловцев и кожедубов из ракеты, которая, судя по надрыву, ликвидировала по меньшей мере флагман 6 флота США.

И это все, что могут потомки Барклая де Толли, Брусилова и Василевского?

Охотиться за установкой полувековой разработки, которых в США овердох*ина, и это кроме новейших THAAD 2008 года?

И продавать попелу пробитые колеса фургона как Сталинградскую битву?

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Никто не знает, когда развалится Московия, через год или пять, десять или тридцать.

Но в любом случае это будет только формальная констатация смерти.

Империя уже умерла. Ее уже не боятся. Она смешна. И именно гротескная пропаганда лучше всего подсвечивает последние конвульсии.

Даже не в манипуляциях дело, а в том, какую цель они преследуют.

Когда империя на пике, она привирает свое величие в битвах на сотни тысяч человек.

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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