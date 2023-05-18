Когда империя подыхает, она ловит Patriot или Himars
Уже пять пусковых установок Patriot сбили. Одной ракетой
Я такое в дешевых боевиках 90-х видел: один удар кистью и пять кирпичей, как картонки, складываются.
Потому что это были картонки, как и российская пропаганда рассчитана на картонные головы.
Но какие бы не странные войны вела Московия в своей истории, — эта все же самая фарсовая.
В принципе, лучше, чем наше минобороны, не прокомментируешь: в армии РФ самым боеспособным батальоном является пресс-служба минобороны РФ.
Все войны Москвы сразу одевались в пафос, выдумки и откровенную ложь.
Читайте также: Как россияне испугали бегемота и пробили колесо "Патриота"
Но все эти денисы давидовы и нестеровы, космодемянские зои и гастелло надувались на фоне реальных побед русской армии.
Это были эпические сражения: что в 1812, что в 1915, что в 1941 и 1943 году.
Пропаганда делает новых панфиловцев и кожедубов из ракеты, которая, судя по надрыву, ликвидировала по меньшей мере флагман 6 флота США. И это все, что могут потомки Барклая де Толли, Брусилова и Василевского?
А сейчас пропаганда делает новых панфиловцев и кожедубов из ракеты, которая, судя по надрыву, ликвидировала по меньшей мере флагман 6 флота США.
И это все, что могут потомки Барклая де Толли, Брусилова и Василевского?
Охотиться за установкой полувековой разработки, которых в США овердох*ина, и это кроме новейших THAAD 2008 года?
И продавать попелу пробитые колеса фургона как Сталинградскую битву?
Читайте также: Почему Россия шесть часов молчала о сбитии "Кинжалов"?
Никто не знает, когда развалится Московия, через год или пять, десять или тридцать.
Но в любом случае это будет только формальная констатация смерти.
Империя уже умерла. Ее уже не боятся. Она смешна. И именно гротескная пропаганда лучше всего подсвечивает последние конвульсии.
Даже не в манипуляциях дело, а в том, какую цель они преследуют.
Когда империя на пике, она привирает свое величие в битвах на сотни тысяч человек.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.13
Покупка 37.13Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.07
- Актуальное
- Важное