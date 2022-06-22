Когда идет война, нет времени на диалог. Зеленский выступил перед канадскими студентами
Президент Украины заявил, что в ситуации, когда нужно защищать демократию в государстве, иногда необходимо действовать недемократически
Об этом Зеленский сказал, выступая перед студенческим сообществом ключевых университетов Канады.
"Я должен констатировать: чтобы защитить свободу и демократию в государстве, иногда нужно действовать быстро и недемократически. Но когда закончится война, это даст свои результаты", — заявил президент Украины.
"Когда ты защищаешь демократию, не может быть вопроса, что все твои инструменты демократические. Потому что демократия – это возможность и диалога, и права выбора, и свобода. Все это правильно. Но когда идет война, нет времени на диалог. К сожалению." Нет времени на дискуссию. Потому что время считается не на секунды, не на минуты, время считается на людей. Количеством выживших и количеством погибших", — аргументировал свою позицию Зеленский.
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