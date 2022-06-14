"Когда фейерверк звучит как выстрел": Управление ООН по делам беженцев опубликовало видео в поддержку украинцев
Фильм "Uprooted" ("Вырванные с корнями") был создан украинскими беженцами, с участием украинских беженцев и в поддержку всех беженцев
Так написали на странице Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, где и представили видео в поддержку украинцев.
"Когда фейерверк звучит, как выстрел… Когда сирены звучат, как крик… Когда хлопки дверей звучат, как сброшенные бомбы…", – написали представители Организации объединенных наций.
- Напомним, по данным ООН, с начала войны из Украины выехали более 7 млн человек, более 2 млн уже вернулись.
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