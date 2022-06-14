"Когда фейерверк звучит как выстрел": Управление ООН по делам беженцев опубликовало видео в поддержку украинцев

Так написали на странице Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, где и представили видео в поддержку украинцев.

"Когда фейерверк звучит, как выстрел… Когда сирены звучат, как крик… Когда хлопки дверей звучат, как сброшенные бомбы…", – написали представители Организации объединенных наций.