Об этом сообщает Офис президента .

"Много лет мы слышали, будто Россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которых будто бы не сбить. Россия хотела, чтобы мы испугались и в определенный момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено. Patriot в руках украинцев показали, на что способна демократия", – сказал Зеленский.

Он отметил, что "воздушный щит" может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе.

"Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире", - уверен Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина хотела бы, чтобы точки над "i" в деле гарантий безопасности были расставлены до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

"Нас объединяет еще один принцип – рациональность. Мы всегда действуем практично, защищая наши ценности. И очевидным выражением рациональности является украинская формула мира. Я благодарю вас за поддержку нашей формулы. Хотелось бы в рамках наших встреч сегодня обсудить шаги по реализации формулы и детали организации мирного саммита", - подытожил Зеленский.