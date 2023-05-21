Когда F-16 появятся в небе Украины, это будет исторический момент для архитектуры безопасности в мире, - Зеленский
Владимир Зеленский во время выступления перед лидерами G7 на саммите в Хиросиме назвал предоставление Украине истребителей F-16 историческим моментом для архитектуры безопасности в мире
Об этом сообщает Офис президента .
"Много лет мы слышали, будто Россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которых будто бы не сбить. Россия хотела, чтобы мы испугались и в определенный момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено. Patriot в руках украинцев показали, на что способна демократия", – сказал Зеленский.
Он отметил, что "воздушный щит" может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе.
"Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире", - уверен Зеленский.
Президент также подчеркнул, что Украина хотела бы, чтобы точки над "i" в деле гарантий безопасности были расставлены до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.
"Нас объединяет еще один принцип – рациональность. Мы всегда действуем практично, защищая наши ценности. И очевидным выражением рациональности является украинская формула мира. Я благодарю вас за поддержку нашей формулы. Хотелось бы в рамках наших встреч сегодня обсудить шаги по реализации формулы и детали организации мирного саммита", - подытожил Зеленский.
- 20 мая Владимир Зеленский встретился на полях саммита G7 в Японии с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и обсудил с ним "коалицию истребителей", а также провел переговоры с премьер-министрами Италии Джорджей Мелони и Индии Нарендрой Моди, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
- 21 мая Владимир Зеленский в Хиросиме встретился с премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное