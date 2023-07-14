На таких темах акцентируют международные издания на утро 14 июля.

Пора Европе серьезно заняться собственной защитой

Фото: Минобороны Литвы

Иностранные СМИ размышляют над тем, как Европе самостоятельно справляться с военными вызовами, происходящими на континенте? The New York Times опубликовали пространное мнение ученого, директора большой стратегической программы в Defence Priorities Раджана Менона, что пора для Европы постоять за себя, а не постоянно ожидать военной мощи США.

"Несмотря на 650 миллиардов долларов модернизации, которая стартовала в 2010 году, российская армия в Украине понесла удивительно большие потери оборудования, десятки тысяч потерь, постоянных материально-технических сбоев и неудачных операций общего вооруженного характера. И все же Европа действует так, будто не имеет возможности отразить нападение России, продолжая обращаться в Соединенные Штаты за военной поддержкой.На саммите в Вильнюсе союзники Вашингтона пообещали, как и почти десять лет назад, увеличить свои военные расходы, но между ними существуют разногласия относительно того, должна ли эта цифра быть потолком или полом. общие затраты?", - пишет исследователь.

В 2014 году на встрече стран НАТО решили, что члены НАТО должны тратить 2% ВВП на вооруженные силы и 20% военного бюджета на новое оборудование, исследования и разработки. С 2016 по 2022 год только четыре-десять стран НАТО, включая Соединенные Штаты, достигли 2-процентной цели. Эта неудача возникла не из-за нехватки ресурсов, а политической воли; мотивационный дефицит, основанный на его десятилетней зависимости других стран от США.

"Вашингтон, со своей стороны, культивировал эту зависимость, чтобы увеличить доходы своей оружейной промышленности и, что не менее важно, укрепить европейскую зависимость от властей США. Утверждение о том, что богатые, технологически развитые европейские страны не могут объединить усилия, чтобы получить достаточную военную мощь, чтобы сдержать или победить Россию, вызывает мало доверия.31-й и новейший член НАТО, Финляндия, и следующий член, Швеция, имеют мощную армию, а украинская армия — гораздо лучше оснащенная, обученная и закаленная, чем это было до 2022 года — также почти наверняка станет в защиту Европы в случае российского нападения.Надежным дополнением будет также американская военная мощь.Но, в конечном счете, реальность такова, что у европейцев есть не только средства для защиты своего континента, но и гораздо большая заинтересованность в этом, чем Соединенные Штаты. Призыв к европейской самодостаточности не эквивалентен отстаиванию отмены НАТО. Пора Европе серьезно заняться собственной защитой", - отмечает аналитик The New York Times.

Интересно, что после саммита НАТО президент США Джо Байден в четверг разрешил Пентагону мобилизовать до 3000 военных резервистов для службы в Европе, тем самым вновь продемонстрировав, насколько Европа нуждается в военной мощи Соединенных Штатов.

"Официальные лица Пентагона заявили, что этот шаг не увеличит общий уровень американских войск в Европе, который сейчас составляет около 80 000, но потенциально изменит их состав, позволив командирам развертывать дополнительных резервистов. По словам официальных лиц, подразделения, которые будут развернуты, еще не определены", - отмечают в The Washington Post.

Голодная смерть

Фото: gettyimages

Также международные издания обратили внимание на нежелание России возобновлять зерновое соглашение. В частности, The Guardian написали об опасениях по поводу удорожания продуктов питания, если Москва не поддержит соглашение об экспорте зерна по Черному морю.

Россия препятствует переговорам о продлении соглашения, которое позволяло Украине экспортировать зерно через Черное море, предупредил представитель Великобритании в ООН.

Барбара Вудворд обвинила Москву в "циничном грабительстве", что делает все менее вероятным то, что соглашение будет возобновлено до истекшего срока во вторник. Она сказала, что неспособность продлить соглашение приведет к росту мировых цен на продовольствие, поскольку соглашение позволило более 32 миллионам тонн экспорта зерна и продовольствия покинуть Украину в течение прошлого года, причем две трети приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, а некоторые находятся на грани голодной смерти.