Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная США Когда Европа перестанет зависеть от армии США и подорожают ли цены на продукты. Акценты мировых СМИ 14 июля
Обзор

Когда Европа перестанет зависеть от армии США и подорожают ли цены на продукты. Акценты мировых СМИ 14 июля

Юрий Мартынович
14 июля, 2023 пятница
10:20
США

В фокусе международных СМИ зависимость Европы от военной мощи США и возможен голод в бедных странах из-за отсутствия нового зернового соглашения, в котором не заинтересована Россия

На таких темах акцентируют международные издания на утро 14 июля.

Пора Европе серьезно заняться собственной защитой

на фото: винищувачі НАТО

Фото: Минобороны Литвы

 

Иностранные СМИ размышляют над тем, как Европе самостоятельно справляться с военными вызовами, происходящими на континенте? The New York Times опубликовали пространное мнение ученого, директора большой стратегической программы в Defence Priorities Раджана Менона, что пора для Европы постоять за себя, а не постоянно ожидать военной мощи США.

"Несмотря на 650 миллиардов долларов модернизации, которая стартовала в 2010 году, российская армия в Украине понесла удивительно большие потери оборудования, десятки тысяч потерь, постоянных материально-технических сбоев и неудачных операций общего вооруженного характера. И все же Европа действует так, будто не имеет возможности отразить нападение России, продолжая обращаться в Соединенные Штаты за военной поддержкой.На саммите в Вильнюсе союзники Вашингтона пообещали, как и почти десять лет назад, увеличить свои военные расходы, но между ними существуют разногласия относительно того, должна ли эта цифра быть потолком или полом. общие затраты?", - пишет исследователь.

В 2014 году на встрече стран НАТО решили, что члены НАТО должны тратить 2% ВВП на вооруженные силы и 20% военного бюджета на новое оборудование, исследования и разработки. С 2016 по 2022 год только четыре-десять стран НАТО, включая Соединенные Штаты, достигли 2-процентной цели. Эта неудача возникла не из-за нехватки ресурсов, а политической воли; мотивационный дефицит, основанный на его десятилетней зависимости других стран от США.

"Вашингтон, со своей стороны, культивировал эту зависимость, чтобы увеличить доходы своей оружейной промышленности и, что не менее важно, укрепить европейскую зависимость от властей США. Утверждение о том, что богатые, технологически развитые европейские страны не могут объединить усилия, чтобы получить достаточную военную мощь, чтобы сдержать или победить Россию, вызывает мало доверия.31-й и новейший член НАТО, Финляндия, и следующий член, Швеция, имеют мощную армию, а украинская армия — гораздо лучше оснащенная, обученная и закаленная, чем это было до 2022 года — также почти наверняка станет в защиту Европы в случае российского нападения.Надежным дополнением будет также американская военная мощь.Но, в конечном счете, реальность такова, что у европейцев есть не только средства для защиты своего континента, но и гораздо большая заинтересованность в этом, чем Соединенные Штаты. Призыв к европейской самодостаточности не эквивалентен отстаиванию отмены НАТО. Пора Европе серьезно заняться собственной защитой", - отмечает аналитик The New York Times.

Интересно, что после саммита НАТО президент США Джо Байден в четверг разрешил Пентагону мобилизовать до 3000 военных резервистов для службы в Европе, тем самым вновь продемонстрировав, насколько Европа нуждается в военной мощи Соединенных Штатов.

"Официальные лица Пентагона заявили, что этот шаг не увеличит общий уровень американских войск в Европе, который сейчас составляет около 80 000, но потенциально изменит их состав, позволив командирам развертывать дополнительных резервистов. По словам официальных лиц, подразделения, которые будут развернуты, еще не определены", - отмечают в The Washington Post.

Голодная смерть

зерно, зернова угода

Фото: gettyimages

 

Также международные издания обратили внимание на нежелание России возобновлять зерновое соглашение. В частности, The Guardian написали об опасениях по поводу удорожания продуктов питания, если Москва не поддержит соглашение об экспорте зерна по Черному морю.

Россия препятствует переговорам о продлении соглашения, которое позволяло Украине экспортировать зерно через Черное море, предупредил представитель Великобритании в ООН.

Барбара Вудворд обвинила Москву в "циничном грабительстве", что делает все менее вероятным то, что соглашение будет возобновлено до истекшего срока во вторник. Она сказала, что неспособность продлить соглашение приведет к росту мировых цен на продовольствие, поскольку соглашение позволило более 32 миллионам тонн экспорта зерна и продовольствия покинуть Украину в течение прошлого года, причем две трети приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, а некоторые находятся на грани голодной смерти.

Статьи
Новости
Мир
ЕС
политика
Европа
зерно
Война с Россией
НАТО
Экономика
Мир про Украину
Читайте также:
кадирівці
13 июля, 2023 четверг
Разведка Британии объяснила, какой тактики придерживались кадыровцы под Марьинкой
острів Зміїний
13 июля, 2023 четверг
Российская армия на рассвете сбросила фугасную бомбу на остров Змеиный
13 июля, 2023 четверг
Китай не будет мешать РФ снова напасть на Украину в 2026 году и заинтересован в спасении Путина, - военный эксперт Бадрак
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.76
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
14 июля
12:33
На Мелитопольском направлении Силы обороны за неделю продвинулись на 1,7 км
12:22
Орбан о войне в Украине: Если американцы захотят, мир наступит завтра утром
12:12
Кулеба
Кулеба: За 48 часов до саммита НАТО в тексте коммюнике не должно было быть упоминания о приглашении Украины
12:01
OPINION
Украина – НАТО. Путин здесь ни при чем
11:59
Инфографика
Рождество 25 декабря: Рада изменила даты празднования некоторых госпраздников
11:55
Дмитрий Кулеба
"Это было досадное недоразумение": Кулеба прокомментировал высказывание Уоллеса о недостаточной благодарности Украины
11:42
Теперь лента "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича доступна для просмотра онлайн
11:42
Обновлено
Рада прекратила полномочия депутата от запрещенной ОПЗЖ Плачковой
11:31
Сделал из собственного дома "наблюдательный пункт" за ВСУ: СБУ разоблачила коллаборанта в Донецкой области
11:24
Голливудские актеры объявили забастовку из-за зарплат и использования ИИ
11:23
Чтобы выполнить план по задержаниям, россияне призывают жителей ВОТ юга Украины доносить на соседей
11:18
Индия запустит миссию Chandrayaan 3 с высадки на Луну: где смотреть старт
11:00
Буданов: У нас есть свои люди в ближайших к Путину кабинетах
10:56
Kozak System представил гимн объединенной штурмовой бригады "Лють"
10:52
Укрэнерго: 13 июля вечернее потребление электроэнергии было самым высоким за всю неделю
10:51
Эксклюзив
Сергей Згурец
Украина будет иметь преимущество над РФ в артиллерии на отдельных направлениях благодаря кассетным боеприпасам, - Згурец
10:26
російський атомний підводний човен
Разведка Британии объяснила, почему Россия впервые не выведет атомные подлодки на парад ВМФ
10:26
Армия РФ за сутки обстреляла 10 областей: 5 человек погибли, 10 ранены. Ситуация в регионах
10:21
Минкульт согласился передать усадьбу Сикорского в собственность общины Киева
10:20
В Черном море дежурят два вражеских ракетоносителя с 12 "калибрами"
10:08
Инфографика
Курс валют 14 июля: евро дорожает, а доллар дешевеет
10:01
OPINION
Алексей Голобуцкий
Агенты ФСБ в рясах и с кадилами
09:58
Китайские ученые разработали биомаркер для диагностики болезни Паркинсона на ранних стадиях
09:52
"На все приходит время расплаты": Череватый прокомментировал передачу Украине кассетных боеприпасов
09:31
Обновлено
Ночная атака Украины 14 июля: в Кривом Роге уничтожено админздание коммунального предприятия, есть пострадавший
09:25
Год назад российские войска ударили крылатыми ракетами по Виннице. В результате атаки погибли 29 человек
08:54
Пентагон
Байден разрешил Пентагону отправить в Европу около 3 тыс. резервистов
08:49
F-16
Южная Корея и США провели воздушные учения со стратегическим бомбардировщиком на фоне запуска КНДР баллистической ракеты
08:22
ЕС отменит ограничения на импорт японских пищевых продуктов, установленные после катастрофы на Фукусиме
08:21
Силы ПВО уничтожили 16 из 17 "шахедов" и 7 разведывательных БПЛА
08:18
Обновлено
ВСУ ликвидировали 550 россиян и уничтожили 9 бронемашин, 2 крылатые ракеты и 31 дрон за сутки
08:00
OPINION
О манипуляциях с ленд-лизом
07:30
Увольнение российского командира 58 армии Попова подтверждает слабую оборону оккупантов на Запорожском направлении, - ISW
06:55
Франция одобрила увеличение военных расходов: это вызвано войной в Украине и глобальными угрозами
06:26
Евросоюз и страны G7 осудили запуски КНДР баллистических ракет
05:55
Вагнеровцы не участвуют в боевых действиях в Украине, - Пентагон
05:28
На ЗАЭС находятся около 500 оккупантов
04:53
Путин заявил, что ЧВК Вагнер юридически не существует и рассказал о встрече с Пригожиным
04:10
Украинцам разрешили самостоятельно изучать теорию для экзамена на водительские права
02:45
Маляр заявила о продвижении ВСУ на южном фланге Бахмутского направления
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV