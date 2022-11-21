Сейчас 9 лет с начала Майдана и когда он начался также было 9 лет с начала Майдана.

Только это совсем разные девять лет.

На девятый год после Оранжевой революции пассионарная Украина была маргинальной и в глубокой депрессией.

Хотя у нас была сытая жизнь, тепло и свет и даже доллар по восемь, но мрак империи уже почти накрыл страну.

Казалось, еще немного и еще одна попытка вырваться из этого ада терпит крах.

На девятый год после Оранжевой революции пассионарная Украина была маргинальной и в глубокой депрессии

И не было даже намека, что где-то вспыхнет огонек: депрессия, безразличие, внутренняя эмиграция.

Но это было очень поверхностное и обманчивое впечатление, на самом деле сюжет развивался, как в советских пропагандистских книгах.

Кулак-хохол днем мило улыбается коммунистической администрации и даже обещает лошадей в колхоз сдать.

А ночью перерезает горло урки, ставшего идейным комсомольцем.

Девять лет назад украинцы приставили нож к горлу комсомольца и в конце февраля пустили кровь.

На 9 годовщину Революции Достоинства — в холоде и тьме, под ракетными атаками, при долларе по 40, пассионарной стала вся страна, которая, стиснув зубы требует победы, а не мира

Она вызвала ярость старших товарищей комсомольца, но и ярое сопротивление кулака.

А когда есть борьба, то времени на депрессию нет.

Поэтому на 9-ю годовщину Революции Достоинства — в холоде и тьме, под ракетными атаками, при долларе по 40, пассионарной стала вся страна, которая стиснув зубы требует победы, а не мира.

И появляется едва уловимое ощущение, что вместо мрака империи уже очень скоро Украина увидит мрак империи.

Будто одна и та же фраза, но через девять лет появились некоторые нюансы.

Третий распад России за последний век это как раз и будет кульминацией Третьего Майдана.

Ведь наш Майдан еще никогда не проигрывал: может потому, что он стоит на Козьем болоте?

Майдан, как твердая почва для свободных, всегда будет доминировать над Болотом.

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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