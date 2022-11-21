Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Когда есть борьба, то времени на депрессию нет
OPINION

Когда есть борьба, то времени на депрессию нет

Олег Манчура
21 ноября, 2022 понедельник
19:04
Мнение

Поэтому на 9 годовщину Революции Достоинства — в холоде и тьме, под ракетными атаками, при долларе по 40, пассионарной стала вся страна, которая, стиснув зубы требует победы, а не мира

Сейчас 9 лет с начала Майдана и когда он начался также было 9 лет с начала Майдана.

Только это совсем разные девять лет.

На девятый год после Оранжевой революции пассионарная Украина была маргинальной и в глубокой депрессией.

Хотя у нас была сытая жизнь, тепло и свет и даже доллар по восемь, но мрак империи уже почти накрыл страну.

Казалось, еще немного и еще одна попытка вырваться из этого ада терпит крах.

На девятый год после Оранжевой революции пассионарная Украина была маргинальной и в глубокой депрессии

И не было даже намека, что где-то вспыхнет огонек: депрессия, безразличие, внутренняя эмиграция.

Но это было очень поверхностное и обманчивое впечатление, на самом деле сюжет развивался, как в советских пропагандистских книгах.

Кулак-хохол днем мило улыбается коммунистической администрации и даже обещает лошадей в колхоз сдать.

А ночью перерезает горло урки, ставшего идейным комсомольцем.

Девять лет назад украинцы приставили нож к горлу комсомольца и в конце февраля пустили кровь.

На 9 годовщину Революции Достоинства — в холоде и тьме, под ракетными атаками, при долларе по 40, пассионарной стала вся страна, которая, стиснув зубы требует победы, а не мира

Она вызвала ярость старших товарищей комсомольца, но и ярое сопротивление кулака.

А когда есть борьба, то времени на депрессию нет.

Поэтому на 9-ю годовщину Революции Достоинства — в холоде и тьме, под ракетными атаками, при долларе по 40, пассионарной стала вся страна, которая стиснув зубы требует победы, а не мира.

И появляется едва уловимое ощущение, что вместо мрака империи уже очень скоро Украина увидит мрак империи.

Будто одна и та же фраза, но через девять лет появились некоторые нюансы.

Третий распад России за последний век это как раз и будет кульминацией Третьего Майдана.

Ведь наш Майдан еще никогда не проигрывал: может потому, что он стоит на Козьем болоте?

Майдан, как твердая почва для свободных, всегда будет доминировать над Болотом.

Источник

Об авторе: Олег Манчура, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Украина
война с Россией
Революция Достоинства
Читайте также:
Організація Об'єднаних Націй, ООН
20 ноября, 2022 воскресенье
В России заявили, что резолюция ООН о репарациях для Украины "не имеет юридической силы"
мобілізація рф
19 ноября, 2022 суббота
В России запланировали всеобщую мобилизацию, - военный эксперт Попович
карта досяжності української артилерії на південному фронті
19 ноября, 2022 суббота
Войска РФ отброшены на левый берег Днепра: для россиян это унижение, подобно выходу из Афганистана, - дипломат Брайза
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.7
    Покупка 39.7
    Продажа 40.42
  • EUR
    Покупка 39.91
    Продажа 40.95
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
21 ноября
20:08
OPINION
Путин: немощный "божок" и его "апостолы"
20:08
Обновлено
ЧМ-2022: Результаты матчей и расписание трансляций 21 ноября
19:40
Оккупанты уничтожили или повредили почти 800 объектов культурного наследия Украины, - Минкульт
19:23
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:03
Оккупанты нанесли авиационный и два ракетных удара и били из РСЗО, ВСУ поразили скопление врага, горючее и технику
19:01
Анонс
"Территория А" представляет благотворительно-просветительскую акцию "Свеча памяти. Хлеб памяти"
18:38
Эксклюзив
Сегодня нет никаких условий для каких-либо переговоров о перемирии, - дипломат Чалый
18:38
"Мешает только плохая погода": в Минобороны рассказали о ситуации на донецком направлении
18:24
Жан Беленюк
"В таком НОКе не могу задержаться": Беленюк объявил о выходе из состава комитета
18:10
В КГГА рассказали, как будут обучаться учащиеся столичных школ в условиях отключения электроэнергии
18:09
OPINION
Еноты с Банковой решили, что можно уже не стесняться
17:53
Новая Зеландия ввела санкции против дочерей Путина и еще 20 россиян и беларусов
17:35
ЕС и ПР ООН выделят дополнительные 35 млн евро на восстановление Украины в условиях противостояния с РФ
17:30
Массово похищают гражданских: мэр Мелитополя рассказал, как оккупанты пытают людей "на подвале"
17:28
Анонс
"Не все патеряна": тяжелая работа у российских пропагандистов
17:21
Посол ЕС в Украине Маасикас посетил Николаев
17:13
ЧМ-2022: Англия разгромила Иран в матче с 8 голами
17:11
В результате вражеского обстрела Херсона погиб человек
17:05
Эксклюзив
Отходившие из Херсона войска РФ деморализованы и не готовы наступать, - военный эксперт Киричевский
17:02
В Славянске задержали агента РФ, который "сливал" позиции ВСУ
17:00
Эксклюзив
Евромайдан стал первым успешным боем в великой войне с Россией, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло
16:23
"Пережили оккупацию, переживем и трудности": в Херсоне осталось до 80 тыс. жителей
16:19
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 14-го тура
16:13
Обстрел Россией энергетической инфраструктуры является равнозначным применению оружия массового поражения, – Зеленский
16:07
Эксклюзив
В Украине построена противовоздушная система обороны гораздо эффективнее, чем в Израиле, - военный аналитик Гетьман
16:05
OPINION
Содействие занятости – важная составляющая государственной политики во время войны
16:02
Эксклюзив
Грузии не удается окончательно вырваться из имперских лап России, - эксперт по информационной безопасности Майоров
15:52
Обновлено
УПЛ: "Динамо" победило "Верес", результаты других матчей 14-го тура
15:49
Норвегия предоставит Украине $195 млн на закупку газа на зиму
15:43
Люксембург передает Украине внедорожники Humvee
15:34
Анонс
Путин потеряет Крым зимой? Смотрите приложение "На связи"
15:04
В Херсоне обнаружили четыре застенка
15:03
Оккупанты вывозят оборудование двух шахт в Луганской области в Красноярский край РФ
15:02
В Харьковской области обнаружили "минный коридор", который оставили оккупанты
14:48
Эксклюзив
В Донецкой области враг под прикрытием артиллерии пытается продвигаться малыми группами, - боец батальона "Свобода" Назаренко
14:45
Майя Санду
Молдова уязвима перед атаками России и это может ослабить устойчивость Украины, - Санду
14:34
Литва после инцидента с ракетой в Польше решила не передавать Украине NASAMS
14:30
"Росатом" ограничит возможности МАГАТЭ для проверки ЗАЭС, - Reuters
14:28
ЧМ-2022: ФИФА заставила сборные отказаться от капитанских повязок в поддержку ЛГБТ
14:19
Ллойд Остин
В Пентагоне уверены, что ВСУ готовы к войне зимой гораздо лучше, чем РФ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV