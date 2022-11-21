Когда есть борьба, то времени на депрессию нет
Поэтому на 9 годовщину Революции Достоинства — в холоде и тьме, под ракетными атаками, при долларе по 40, пассионарной стала вся страна, которая, стиснув зубы требует победы, а не мира
Сейчас 9 лет с начала Майдана и когда он начался также было 9 лет с начала Майдана.
Только это совсем разные девять лет.
На девятый год после Оранжевой революции пассионарная Украина была маргинальной и в глубокой депрессией.
Хотя у нас была сытая жизнь, тепло и свет и даже доллар по восемь, но мрак империи уже почти накрыл страну.
Казалось, еще немного и еще одна попытка вырваться из этого ада терпит крах.
На девятый год после Оранжевой революции пассионарная Украина была маргинальной и в глубокой депрессии
И не было даже намека, что где-то вспыхнет огонек: депрессия, безразличие, внутренняя эмиграция.
Но это было очень поверхностное и обманчивое впечатление, на самом деле сюжет развивался, как в советских пропагандистских книгах.
Кулак-хохол днем мило улыбается коммунистической администрации и даже обещает лошадей в колхоз сдать.
А ночью перерезает горло урки, ставшего идейным комсомольцем.
Девять лет назад украинцы приставили нож к горлу комсомольца и в конце февраля пустили кровь.
На 9 годовщину Революции Достоинства — в холоде и тьме, под ракетными атаками, при долларе по 40, пассионарной стала вся страна, которая, стиснув зубы требует победы, а не мира
Она вызвала ярость старших товарищей комсомольца, но и ярое сопротивление кулака.
А когда есть борьба, то времени на депрессию нет.
Поэтому на 9-ю годовщину Революции Достоинства — в холоде и тьме, под ракетными атаками, при долларе по 40, пассионарной стала вся страна, которая стиснув зубы требует победы, а не мира.
И появляется едва уловимое ощущение, что вместо мрака империи уже очень скоро Украина увидит мрак империи.
Будто одна и та же фраза, но через девять лет появились некоторые нюансы.
Третий распад России за последний век это как раз и будет кульминацией Третьего Майдана.
Ведь наш Майдан еще никогда не проигрывал: может потому, что он стоит на Козьем болоте?
Майдан, как твердая почва для свободных, всегда будет доминировать над Болотом.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
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