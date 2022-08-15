Когда Еспресо вернут в эфир? Правительство ответило на петицию об отключении канала из Т2
С нарушением установленных сроков правительство опубликовало ответ на петицию "О возвращении в цифровой эфир украинских телеканалов "ЕСПРЕСО", "5-ГО", и "ПРЯМОГО" и поручило Государственной службе специальной связи и защиты информации совместно с Министерством культуры и информационной политики дополнительно проработать вопросы петиции
В документе ответ подписан премьер-министром Денисом Шмыгалем 15 июля, однако обнародован он был только 15 августа.
"Во исполнение Указа Президента Украины и решения Совета национальной безопасности и обороны Украины Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения - государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи обеспечивает на всех частотах трансляцию телевизионного марафона в соответствии с графиком" - говорится в ответе
Согласно какому графику и сигналу каких телеканалов транслирует Концерн РРТ на частотах ЕСПРЕСО ни в ответе, ни в документах, на которые ссылается правительство, не сказано. Когда канал вернут в эфир и вернут ли – ответа нет.
"Мы возмущены ответом Кабинета Министров на петицию о возвращении телеканала "Еспресо" в цифровой эфир. В нем нет никаких объяснений, по каким причинам телеканал был отключен. И самое главное - в ответе КМУ не сказано, когда сигнал Еспресо будет возвращен в Т2.
Лицензия на вещание телеканала "Еспресо" действует, мы ничего не нарушали, а журналисты канала честно и профессионально делают свою работу. Создается впечатление, что в Украине пытаются запретить журналистам говорить правду, тогда как наш враг, Российская Федерация, только наращивает обороты своей пропаганды.
От имени всего коллектива "Еспресо" хочу обратиться к власти с требованием не нарушать Закон и гарантировать свободу слова в Украине", - прокомментировала главный редактор телеканала Анастасия Равва.
Напомним, 4 апреля этого года представители Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ), без каких-либо законных оснований, по собственному усмотрению выключили вещание телеканала "Еспресо" в цифровой сети Т2.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.02
Покупка 39.02Продажа 39.84
-
EUR
Покупка 39.6Продажа 40.71
- Актуальное
- Важное