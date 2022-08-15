В документе ответ подписан премьер-министром Денисом Шмыгалем 15 июля, однако обнародован он был только 15 августа.

"Во исполнение Указа Президента Украины и решения Совета национальной безопасности и обороны Украины Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения - государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи обеспечивает на всех частотах трансляцию телевизионного марафона в соответствии с графиком" - говорится в ответе

Согласно какому графику и сигналу каких телеканалов транслирует Концерн РРТ на частотах ЕСПРЕСО ни в ответе, ни в документах, на которые ссылается правительство, не сказано. Когда канал вернут в эфир и вернут ли – ответа нет.

"Мы возмущены ответом Кабинета Министров на петицию о возвращении телеканала "Еспресо" в цифровой эфир. В нем нет никаких объяснений, по каким причинам телеканал был отключен. И самое главное - в ответе КМУ не сказано, когда сигнал Еспресо будет возвращен в Т2.

Лицензия на вещание телеканала "Еспресо" действует, мы ничего не нарушали, а журналисты канала честно и профессионально делают свою работу. Создается впечатление, что в Украине пытаются запретить журналистам говорить правду, тогда как наш враг, Российская Федерация, только наращивает обороты своей пропаганды.

От имени всего коллектива "Еспресо" хочу обратиться к власти с требованием не нарушать Закон и гарантировать свободу слова в Украине", - прокомментировала главный редактор телеканала Анастасия Равва.

Напомним, 4 апреля этого года представители Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ), без каких-либо законных оснований, по собственному усмотрению выключили вещание телеканала "Еспресо" в цифровой сети Т2.