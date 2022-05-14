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Когда Еспресо, Прямой и 5-й канал выключили из эфира, в МКИПе ничего не говорили о разжигании вражды, - Лигачева

14 мая, 2022 суббота
10:26
Общество

Шеф-редактор "Детектор медиа" Наталья Лигачева подвергла критике Министерство культуры и информационной политики за нежелание убирать из национального телемарафона бывших ведущих пророссийских телеканалов

Об этом Лигачева написала в facebook .

"Три канала выключить из эфира со всеми их сотрудниками - это не разжигать рознь. И не вызывает в МКИП никакой обеспокоенности. А убрать из эфира национального марафона десяток людей, которые там не должны быть по всем морально-этическим и профессиональным принципам, а также из сугубо прагматичной цели сделать невозможным повторение пророссийской конъюнктуры среди медиасообщества - это разжигать", - возмутилась Лигачева.

Она констатировала, что в условиях, когда из эфира T2 выключили Еспресо, Прямой и 5 канал, а ведущие не попали в национальный телемарафон, аргументация МКИП выглядит неубедительно.

"И вот еще подсказали смешное коллеги: "Сегодня нам нужен каждый человек", кроме всех работающих на Еспресо, Прямом и 5-м… Собственно, никто и не надеялся на другую реакцию. Но время все расставит по своим местам. А работать над аргументацией надо МКИП лучше. Чтобы не палиться", - посоветовала Лигачева.

  • 12 мая украинские журналисты и правозащитные организации выступили с призывом отстранить от участия в национальных телемарафонах ведущих, которые годами подыгрывали врагу и распространяли кремлевскую пропаганду.
  • 14 мая журналистка Суспильного Мирослава Барчук возмутилась , что Министерство культуры и информационной политики оправдывает присутствие бывших ведущих с каналов Виктора Медведчука в национальном телемарафоне.

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свобода слова
5 канал
эспрессо
Эспрессо Т2
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