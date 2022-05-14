Когда Еспресо, Прямой и 5-й канал выключили из эфира, в МКИПе ничего не говорили о разжигании вражды, - Лигачева

Об этом Лигачева написала в facebook .

"Три канала выключить из эфира со всеми их сотрудниками - это не разжигать рознь. И не вызывает в МКИП никакой обеспокоенности. А убрать из эфира национального марафона десяток людей, которые там не должны быть по всем морально-этическим и профессиональным принципам, а также из сугубо прагматичной цели сделать невозможным повторение пророссийской конъюнктуры среди медиасообщества - это разжигать", - возмутилась Лигачева.

Она констатировала, что в условиях, когда из эфира T2 выключили Еспресо, Прямой и 5 канал, а ведущие не попали в национальный телемарафон, аргументация МКИП выглядит неубедительно.

"И вот еще подсказали смешное коллеги: "Сегодня нам нужен каждый человек", кроме всех работающих на Еспресо, Прямом и 5-м… Собственно, никто и не надеялся на другую реакцию. Но время все расставит по своим местам. А работать над аргументацией надо МКИП лучше. Чтобы не палиться", - посоветовала Лигачева.

12 мая украинские журналисты и правозащитные организации выступили с призывом отстранить от участия в национальных телемарафонах ведущих, которые годами подыгрывали врагу и распространяли кремлевскую пропаганду.

14 мая журналистка Суспильного Мирослава Барчук возмутилась , что Министерство культуры и информационной политики оправдывает присутствие бывших ведущих с каналов Виктора Медведчука в национальном телемарафоне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb