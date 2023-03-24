Экономическое развитие – это когда богатеет не государство, а инвесторы. Инвесторы богатеют, и это дает стимул все новым инвесторам вкладываться в страну. А это означает новые рабочие места, рост производительности труда, более высокие зарплаты. А это значит, в свою очередь, больший государственный бюджет, формируемый по налогам. А это значит больше денег на оборону, дороги, здравоохранение и образование. И так далее.

В интересах государства чтобы инвесторы богатели. Но только тогда, когда условия для них будут равными. Это называется "открытый доступ". Когда нет никаких инвестиций, специальных тарифов, закрытых списков и персональных льгот. Когда условия неравные — это называется "ограниченный доступ", это экономика привилегий, современная разновидность феодализма.

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В интересах государства чтобы инвесторы богатели. Но только тогда, когда условия для них будут равными. Это называется "открытый доступ". Когда нет никаких инвестиций, специальных тарифов, закрытых списков и персональных льгот. Когда же условия неравны - это называется "ограниченный доступ", это экономика привилегий, современная разновидность феодализма

Чиновник, отменивший ограниченный доступ и установивший открытый доступ, заслуживает благодарности от страны. Чиновник, отменивший открытый доступ и установивший ограниченный доступ, заслуживает подозрения и расследования — нет ли по такому действию личного интереса? Если есть, то это коррупция. Если нет, это глупость или непрофессионализм.

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Реформирование — это обеспечение интересов негосударственных стейкхолдеров: граждан, предпринимателей, инвесторов, местных общин и т.д. Потому что нам нужно переходить от всеобъемлющего, но несостоятельного государственного Левиафана к открытому обществу и открытой экономике — только так победим и станем состоятельными.

Я знаю десятки чиновников, отменивших ограниченный доступ и установивших открытый доступ в сфере своей ответственности. Вместо благодарностей они получили уголовные дела. Все потому, что детективам, прокурорам и судьям читали основы экономики и государственного строительства по советским учебникам, где написано, что экономика должна быть государственной, а предприниматель — враг государства. А может, они все понимают, но видят, что подавляющая часть населения стремится к социализму, и таким образом играют на публику?

Может, скажите наконец кто-нибудь им, что эпоха социализма бесславно прошла.

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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