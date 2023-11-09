Общее настроение нашего фб-пузыря – это такая досада, что даже влезать в эти разговоры не хочется. Притом что большинство участников достойны люди, которые вызывают уважение и хотят лучшего. Но уже несколько месяцев погрязли в сплошь безнадежных болтовнях, которые скорее вредят, чем помогают.

Вот, например, несколько месяцев обсасывание темы уклонистов привело только к тому, что уклонистов стало больше. Казалось бы, должны понимать: когда начинаете об этом ныть, то никакой совести ни у кого не разбудите. Весь результат только в том, что определенная категория людей почувствует, что их способ действия не исключение и что-то неприемлемое. Напротив, они убеждаются, что таких, как они, много, даже как задофига. А раз так, то этот способ действия постоянными разговорами выводится в ранг чуть ли не новой общественной нормы. Так как именно так действует обсасывание в соцсетях — оно делает девиацию вирусным поведением. И поэтому сейчас наши соцсети на полной скорости стремятся к тому, чтобы как раз воюющих представить изолированной от большинства общества группой. И все только потому, что хорошим людям хочется написать что-нибудь драматическое и кликабельное.

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Тот же эффект в борьбе с коррупцией. Доборолись в соцсетях до закона, консервирующего хуже всего на госслужбе, и недоверия внешних союзников. С такой "адвокацией" врагов не надо - сами себя зарыли.

Скажете: так что если уклоняются и воруют, то неужели молчать, потому что "не ко времени" и ничего не делать? Абсолютно нет. Но писать в соцсетях и делать это вещи, которые на самом деле пересекаются мало. Преувеличенная вера, будто соцсети решают все, именно поэтому и живет в нашем обществе, что последние несколько лет катастрофически деградировали институции принятия решений. И, давайте будем честными, деградировали эти институты именно потому, что слишком многим была очень удобна такая модель власти, где первое лицо реагирует на громкие крики в соцсети, а не на экспертизу и каналы коммуникации с общественными группами. Потому что выстраивать все эти комитеты, комиссии, наблюдательные и общественные советы — это медленно и сложно. А хайп в соцсетях — быстро, дешево и радует тщеславие.

Но вот проблемка: хайп в соцсетях не способен решить действительно сложные вопросы. И есть целая куча вещей, в которых хайп способен лишь усугубить ситуацию. Решают эти проблемы именно экспертная работа и выстраивание государственной политики во взаимодействии с обществом. Власти всегда склонны делать процесс принятия решений максимально закрытым для влияний общества. Зеленский здесь не какое-нибудь исключение или особенно плохой случай. Так и есть, с первого дня у власти его команда многое делала, чтобы превратить все институты взаимодействия с обществом в ритуальные и не действенны. Но и само гражданское общество в какой-то момент пренебрегло построением этих институций, потому что прямое давление на Зеленского и его должностных лиц через соцсети казалось проще и действеннее.

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Но обратная сторона проявилась во время этого обострения войны.

Есть куча проблемных вещей, публичное обсуждение которых вредит. Однако практически нет каналов коммуникации и выработки государственных решений, в которых могли бы участвовать и оппозиция, и различные заинтересованные группы.

Верховная рада скорее декоративна, чем реально влияет на государственную политику. А самая государственная политика узурпирована узким кругом приближенных к Зеленскому людей. И уже очевидно, что этим людям не хватает возможности справиться со всем, что навалилось на страну.

В итоге имеем ситуацию, когда одни хайпуют в соцсетях, только усугубляя этим хайпом ситуацию. А власти захлебываются от проблем, но истерически боятся сделать более открытым и инклюзивным процесс принятия решений. Это самопоедание. Просто перевыборами или еще большим хайпом оно не решается. Надо возвращаться на путь, по которому шли до 2019 года — строить институты влияния гражданского общества на власть.

В конце концов победа в войне требует включения в общее дело всех общественных и политических групп. Более полутора лет вытягивали войну тем, что каждый что-то изолированно копался в своем сообществе, а власть где-то своим занималась. Но на долго такая изолированность не позволяет быть стране эффективной. Если Зеленский хочет удержаться как лидер воюющей страны и не стать источником поражения, сам должен быть заинтересован в построении институтов, которые привлекут наибольший круг для работы на Победу.

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Об авторе. Ольга Лень, журналистка Эспрессо

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