Когда Чауса привезли на вертолете, его ожидали четыре микроавтобуса спецназа СБУ, - Бутусов

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.



"Полиция должна была задержать Чауса, поскольку он находится в розыске, но вместо того вдруг появилась группа сотрудников СБУ, которые забрали Чауса. Они вывезли его сначала в неизвестном направлении. Потом оказалось, что это было направление на военный аэродром. На этом вертолете Чауса доставили в Киев и в данный момент сотрудники НАБУ и спецназ обнаружили местонахождение Чауса. И поэтому, когда Чаус прилетел на вертолете, его ожидали четыре микроавтобуса спецназа СБУ, которые должны обеспечить охрану и защиту Чауса от спецназа НАБУ. и доставку Чауса не в НАБУ, а в СБУ ", - сказал Бутусов.



Он отметил, что детективы НАБУ говорили о незаконности действия и необходимость немедленной передачи Чауса.



"К сожалению, СБУ оставила Чауса в своих руках. Они не выполняют статью 368 К.К., статью 382 К.К., то есть не передают в суд человека, который находится в официальном международном розыске в базе Интерпола. И есть решение суда из-за его побега, он должен быть заключен в тюрьму и должен оказаться перед судом. Вместо этого его почему-то удерживает СБУ ", - добавил Бутусов.



Он заявил, что действия СБУ являются абсолютно незаконными.

Напомним, что экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Винниччине.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили , что правоохранители, которые задержали экс-судью Николая Чауса, не выходили на связь с ними.