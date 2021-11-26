Когда Бурба понял, что его идеи были расколоты Россией, он слил информацию о вагнеровцах, - Зеленский

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"До этого я говорил, что это была не наша операция и нас втягивали в нее – это был мой официальный ответ. Я знал о спецоперации, но хочу ее назвать операцией "Бурба". О нем не очень хорошо говорили разведчики, и я хотел его уволить.Он управлял транспортом СБУ, когда разгоняли Майдан".



Владимир Зеленский напомнил, что Бурба руководил блокировкой транспорта во время разгона Майдана. Также он назвал Бурбу бизнесменом и добавил, что его не устраивал руководитель разведки.



Он добавил, что об операции по вагнеровцам Василий Бурба никогда не докладывал.



"Я попросил еженедельные доклады разведки. Я получал информацию, глава комитета разведки анализировал ее, и мы вместе делали выводы. А об этой операции никогда не докладывалось: только общие вещи", - отметил президент.



Он добавил, что Василий Бурба знал, что его хотят уволить, но хотел сохранить свое место.



"Тогда Василий Бурба принес информацию о "ковиде", кто придумал формулу вируса и вакцины. Он сказал и назвал страну. Он предложил мне передать эту информацию РФ или Китаю. Это была операция "Бурба". Операция от товарища "Пети". Бурба обвинил , что кто-то распространяет "ковид". Мы же не идиоты. Он предложил эту информацию передать и публично это сказал. Тогда стало понятно, что Бурба хочет "пустить какую-то торпеду". Это просто авантюрист и аферист", - сказал Владимир Зеленский.



Также президент обвинил Василия Бурбу в попытке во время операции втянуть Украину в скандал с Турцией.



"Когда вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине... А если боевики захватят этот самолет? Может... Это он мне говорит... Я сказал, что это не наша операция, она не продумана. После Америки он хочет меня поссорить... Не меня, а Украину втянуть в большой скандал с Эрдоганом. Он бы нам никогда этого не простил", - сказал Владимир Зеленский



Президент отказался акцептовать операцию, поскольку, по его мнению, она не была продумана.



"И когда он (Василий Бурба) понял, что его идеи были расколоты Россией, он решил слить эту информацию", – рассказал Владимир Зеленский.



Также он добавил, что обнародование этой информации вредит репутации Украины.

Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".

18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал , что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ПИК Вагнера.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, которое не имеет оправдания.

Бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил , что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции по вагнеровцам.

В ЕС предложили провести расследование деятельности ПИК Вагнера и вынудить Россию отвечать за преступления организации.

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