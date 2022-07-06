Президент Украины Владимир Зеленский собирал заседание ставки Главнокомандующего специально чтобы обсудить возможные угрозы нового вторжения со стороны Беларуси. На нем поручил провести проверку готовности в четырех областях (с Беларусью граничат 5 областей Украины: Черниговская, Киевская, Житомирская, Ривненская и Волынская). И хоть в Главном управлении разведки уверяют, что угрозы со стороны Беларуси пока нет, заявления Лукашенко о единой с Россией армии и постоянном продлении сроков военных учений у границы с Украиной настораживают.

"Еспресо" спросил у военных экспертов, насколько реальна, по их мнению, угроза со стороны Беларуси и в чем она будет заключаться.

"Вопрос решен, белорусы будут наступать в середине августа"

Военный эксперт, историк, автор книг и статей по истории локальных конфликтов ХХ ст. Михаил Жирохов уверен, что решение о вторжении в Украину со стороны Беларуси уже принято.

"Все уже решено, поэтому сейчас мы видим, что на территории Беларуси разворачивается ударная группировка. Пока что она не достаточно сильна для того, чтобы наступать. Но, как считают некоторые аналитики, решение уже принято и где-то на середину августа будет скоординирован удар со стороны Беларуси и Российской Федерации, скорее всего, это будет Черниговщина и Полесье, потому что для россиян это критически важно сейчас, после того как они фактически взяли Луганскую область, затем пойдут в Донецкую область и им нужно будет отвлечь часть украинских сил на другие направления. Поэтому, скорее всего, мы увидим вторжение Беларуси", – говорит Жирохов.

Задача взять Киев или другие города вряд ли будет стоять, считает эксперт. Основной целью будет распыление сил Украины.

"Когда не помогают репрессии, диктатору нужен внешний враг"

"Россияне хотят сделать то, чего они не совершили в первые дни полномасштабного вторжения. В первом эшелоне будут идти российские военные, а вслед за ними – белорусы, которые будут брать под контроль территорию. Этого не сделали в феврале-марте, поэтому получили поражение в Черниговской, Сумской и Киевской областях. Теперь же Лукашенко дожали, потому что его экономика коллапсирует. Единственная возможность получения средств - это кредиты от Москвы, потому что Запад по отношению к Беларуси занимает все более жесткую позицию. Ничего другого Лукашенко не остается", - пояснил Михаил Жирохов.Подтолкнуть Беларусь к агрессии против Украины может обострение рисков для режима Лукашенко. Так считает содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"В определенный момент режимы, подобные режиму Лукашенко, предстают перед выбором – возникает ситуация, когда риски для режима обостряются. И тут есть два более или менее действенных инструмента. Первый – внутренние репрессии, второй – внешняя агрессия, создание внешнего врага. Эти инструменты могут использовать в комплексе или последовательно, когда, например, иссякают возможности внутренних репрессий. У Лукашенко сейчас именно такая ситуация. Поэтому очевидно, что он может прибегнуть к внешней агрессии, по крайней мере, на уровне риторики", – отметил Алексей Мельник.

Несмотря на уровень зависимости от кремля, Лукашенко избегал того, на что его толкал союзник. Ведь самопровозглашенный президент Беларуси не уверен, какие именно действия укрепят его положение.

"Очевидно, что у Беларуси нет достаточно сил для того, чтобы развить какие-либо более или менее заметные успехи в войне против Украины без существенной поддержки России. Лукашенко не может не понимать этого. Очевидно, он понимает, что подобные акции могут привести к противоположному эффекту в самой Беларуси, учитывая, что общество, в том числе и военная среда, не поддерживают идею войны с Украиной, поэтому вероятность прямого вторжения на территорию Украины достаточно низкая.

Однако, пытаясь предсказать сценарии, мы должны не забывать, что события по крайней мере последних четырех месяцев научили нас – многое из того, что кажется нелогичным, невероятным, контрпродуктивным для самого Путина, им было совершено. Обычно это оценивается как стратегические просчеты, но у него абсолютно своя логика, которая очевидно не согласуется со здравым смыслом. Поэтому мы должны быть готовы к непредсказуемой линии поведения", - подчеркнул Мельник.

Угроза политическая, не военная

Не верит в наступление белорусских военных полковник запаса СБУ, военный эксперт Михаил Притула.

"Угроза со стороны Беларуси на самом деле немного не такая, как ее представляют. Угроза Беларуси заключается не в том, что она сейчас обязательно пойдет войной на Украину – скорее всего, этого не будет. Но Беларусь используют совсем в другом направлении. Мы должны готовиться к тому, что Путин попытается сделать то, что происходило ровно 103 года назад. Для этого ему нужны и Лукашенко, и тело Януковича, с которым он носится уже больше 8 лет.

Дальше будет вот что – он будет пытаться взять Донецкую область, сказать, что "вот это и есть настоящая Украина", объявить Донецк столицей Украины (как это когда-то сделали с Харьковом), а Януковича назвать вечно легитимным президентом Украины. А затем они собирутся в Беловежской пуще, где денонсируют Беловежские соглашения 1991 года и объявят о восстановлении "Советского Союза 2.0". Для этого ему нужны и Беларусь, и "тело Януковича". Приблизительно такой у них план", – рассказывает Притула.

Он считает, что, каким бы странным украинцам ни казалась политическая реанимация Януковича, она вполне реальна. Ведь Беларусь также фактически является оккупированной страной, а легитимность ее президента сегодня примерно такая же, как и легитимность "президентов ЛДНР".

Что касается буквального наступления, то Михаил Притула считает его вероятность минимальной.

"Там нечем наступать и они это понимают. Реально нечем. Население Беларуси 10 миллионов человек, сколько они "под ружьем" соберут для атаки? Когда-то советская армия всегда держалась на белорусах и украинцах. И между украинцами и белорусами никогда не было никаких конфликтов. Поэтому белорусы знают, что такое украинская сила и украинское оружие. Они вряд ли пойдут воевать с Украиной, ведь это будет катастрофически для Беларуси. А вот использовать в политическом плане Беларусь Кремль точно попробует", - подчеркнул эксперт.

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