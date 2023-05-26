– Интересно, когда Буданов собственно разведкой занимается? – спрашивает мой друг. – Впечатление такое, что львиная доля его расписания посвящена сугубо пиару.

Попробую выдвинуть пару версий, почему самый публичный в мире глава спецслужбы во время войны занимается политикой больше, чем собственно функциональными обязанностями.

1. "Задание партии". Зеленые понимают, что на следующие выборы им нужен в топе списка популярный боевой генерал. На Залужного им рассчитывать сложно, Сырский не слишком харизматичен и плохо говорит. Буданов же "свой" и имеет хороший послужной список. Следовательно, его оставалось только раскрутить в публичной плоскости (что и сделано).

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Зеленые понимают, что на следующие выборы им нужен в топе списка популярный боевой генерал. На Залужного им рассчитывать сложно, Сырский не слишком харизматичен и плохо говорит. Буданов же "свой", и имеет хороший послужной перечень

2. Спасение своей задницы. Буданов лучше других понимает, что за провал подготовки к крупномасштабному вторжению руководству страны и уполномоченным силовикам придется скоро (по завершении боевых действий) отвечать. И он, во-первых, создает себе алиби как должностного лица, который, вопреки приказам сверху, к войне готовился, и одновременно готовит себе политический трамплин туда, где достать его будет сложнее.

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3. По-моему, верными могут быть обе версии (несмотря на определенный конфликт между ними). То есть, ОП обеспечивает Буданову неограниченный доступ к медиа в рамках собственного плана, а тот уже ведет свою игру — несмотря на то, что его признание об абсолютной уверенности в нападении московитов (на фоне упорного отрицания этого руководством страны) фактически компрометирует последний шанс Зермака выдать свою измену за добросовестную ошибку ("не могли поверить").

В любом случае непомерная медийная активность руководителя спецслужбы раздражает и беспокоит. Хоть и не так сильно, как дебильность населения,которое, судя по последней социологии, воспринимает Буданова как основной источник правдивой информации о войне (плачь, Арестович!).

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блогер.

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