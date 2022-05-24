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Кофейный гигант Starbucks навсегда закрывает свой бизнес в России

24 мая, 2022 вторник
04:22
Экономика

Компания долго принимала решение, временно приостановив работу в РФ еще в начале марта

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

Starbucks Corp. закрывает свой бизнес в России после 15 лет работы на этом рынке. Глобальный кофейный гигант навсегда прекращает работу своих 130 магазинов и больше не будет работать в России.

Starbucks заявила, что около 2000 сотрудников в России будут продолжать получать зарплату в течение шести месяцев и получать помощь в поиске новых рабочих мест за пределами сети. Компания отказалась комментировать финансовые последствия закрытия российского рынка, на который приходится относительно небольшая часть продаж.

  • Отметим, что заявление об остановке деятельности в России из-за войны в Украине сеть кофеен Starbucks сделала еще 8 марта.

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санкции против России
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