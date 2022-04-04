Кофейня Bewley's в Дублине предлагает работу и помощь украинским беженцам
Кафе Bewley's, основанное в 1840 году, предлагает помощь в трудоустройстве украинским беженцам. Также часть заработанных денег направят Ирландскому Красному Кресту
Об этом сообщает Leinster Leader.
Кафе привлекает переводчиков, чтобы давать практические советы по трудоустройству и обучению людям, которые выехали из Украины из-за войны.
"Это касается не только Bewley's, мы также хотим помочь людям наладить связь с другими потенциальными работодателями и службами. Мы хотим работать с людьми, чтобы помочь им найти подходящую работу, используя нашу широкую сеть как лидера в кофейной индустрии. Мы предлагаем международно признанное обучение", - генеральный менеджер Донна О'Лири.
В Bewley's есть доступные вакансии в пекарне и главном офисе. По словам менеджера, вакансии предлагают для начинающих и для барист, также есть предложения в сфере продаж и инженерии.
Переводчики Оксана Карбовская и ее дочь Камилия – граждане Украины, поселившиеся в Ирландии, которые желают помочь своим соотечественникам.
"Мы здесь, чтобы помочь, успокоить людей и быть дружественным лицом в новой стране", – говорит 42-летняя Оксана, родом из Львова, уехавшая из Украины в 19 лет.
Кафе основали в 1840 году и, по словам менеджера, они являются ведущей компанией по производству кофе и чая в Ирландии.
"Мы придерживаемся традиции Виктора Бьюли, который в 1956 году налаживал работу и учил людей, которые пешком бежали из Венгрии после восстания. Некоторые из них разработали и выпекали самые известные предложения в меню кафе. Мы всегда будем продолжать протягивать руку дружбы и быть домом для новоприбывших со всего мира", - сказала госпожа О'Лири.
- Напомним, британец приобрел дом за £100 тыс. для украинской семьи беженцев.
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