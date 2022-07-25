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Кофеманам здесь не место: как мэрия добивает бизнес во Львове

25 июля, 2022 понедельник
10:01
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Пока весь украинский бизнес пытается выжить в условиях войны, сохранить работу людям, хоть как-то наполнить бюджет налогами и помочь армии – Львовский городской совет, похоже, пытается убить его окончательно. Один из таких примеров – без преувеличения легендарный комплекс "Венская кофейня" в центре города. Здание это возвели еще в 1829 году именно для "Венской кофейни", работавшей здесь во времена австрийской, польской и немецкой оккупации

"Это был ресторан с террасой, кофейня и два этажа гостевых комнат, построенные на берегу реки Полтва, что теперь протекает под проспектом Свободы. И здесь всегда собиралась львовская элита, особенно во времена различных перемен, революций. У нас есть данные, что Иван Франко, сидя за столиком "Венской кофейни", писал свои произведения", – рассказывает владелец "Венской кофейни" Олег Мандюк.

"Отель "Вена" и "Венская кофейня" знамениты не только во Львове, не только в Галичине, но, наверное, во всем мире. Говорят даже, что Франс Иосиф, когда ехал в Оперный театр на спектакль, всегда любил прийти сюда на чашечку хорошего кофе", - добавляет Олег Лихач, народный артист Украины, постоянный посетитель кофейни.

В советские времена из кофейни сделали кулинарное училище. Но после обретения Украиной независимости Олег Мандюк решил восстановить историческую справедливость.

"Мы открыли ее, возобновили "Венскую кофейню" в 1998 году. Во времена революции и в 2004-м году, и в 2014-м "Венская кофейня" была штабом, куда приходили добровольцы, которых централизованно отправляли в Киев, собирались вещи, которые передавали людям, что были на майданах. То есть, "Венская кофейня" во Львове выполняет не только функцию чисто ресторанную, но является местом сбора политических, общественных деятелей", - говорит владелец Олег Мандюк.

Также при всех режимах, кроме советского, возле кофейни работала летняя площадка, которая в этом году, впервые после возобновления, пустует. Чтобы получить разрешение на ее обустройство, владелец собрал все необходимые документы, вовремя их подал в горсовет, но, к удивительнию, – получил отказ. Городским чиновникам вдруг не понравились окна на террасе, которые установили здесь еще во время реконструкции в 2003-м году.

Из-за окон власти не согласовали установку летней площадки. Чиновники приказали их демонтировать. Кофейня обжаловала такую прихоть во Львовском окружном административном суде и победила. Предписание горсовета о демонтаже окон – незаконно.

"Судебный процесс состоялся, а разрешения на летнюю площадку мы так и не получили. После суда, 10 мая, Галицкая районная администрация нам прислала предписание о демонтаже нашей летней площадки в связи с тем, что у нас нет разрешительных документов" , - говорит Оксана Стадник, директор "Венской кофейни".

Ресторану пришлось убрать площадку, пока новое предписание обжалуют в суде.

"В течение как минимум двух десятков лет я здесь бываю довольно часто. По разным причинам. Преимущественно это встречи дружеские, в меньшей степени - деловые. Вот сегодня я жду друзей, приехавших из южного Николаева. Договорились на площадке у "Венки", прихожу – а летней площадки нет. Сейчас Львов стал пристанищем и местом относительного покоя в Украине, и собственно, летняя площадка "Венской кофейни" является именно таким местом, где можно отдохнуть душой, телом. Это очень хорошее место, и я, откровенно говоря, абсолютно не понимаю кому он мешает", – возмущается постоянный клиент "Венской кофейни" Славко Нудык, участник вокальной формации "Пиккардийская терция".

"Очень жаль, что по непонятным причинам кому-то это не нравится, что не работает летняя площадка. Потому что Львов с такими вот площадками, где можно попить кофе, посидеть под зонтиком, имеет свой определенный европейский шарм. И потребление кофе – это целая культура в жизни львовян. Удивительно и досадно, что нет возможности пить кофе в этом месте", – добавляет Олег Лихач, народный артист Украины, постоянный посетитель кофейни.

Между тем, бизнес несет убытки, поскольку работа на летней площадке – это около 40% всего годового дохода.

"За прошлый год мы уплатили в городской бюджет более полумиллиона гривен налогов, это есть и налог по зарплате, это аренда площадки, за землю. Разве это такие малые средства для города? Мы готовы работать, мы готовы принимать гостей, поить их вкусным кофе и давать качественные продукты, но наш Львовский городской совет не дает нам возможности сейчас это делать", – жалуется Оксана Стадник, директор "Венской кофейни".

Мы обратились с журналистским запросом во Львовский горсовет. Однако с ответом в Ратуше не торопятся. Тем временем "Венская кофейня" выиграла второй спор против города. Львовский административный суд признал противоправной деятельность Управления архитектуры и урбанистики Департамента градостроительства Львовского городского совета и обязал последних продлить "Венской кофейне" действие Паспорта на размещение открытой летней площадки на проспекте Свободы, 12 в городе Львове.

И только "Венская кофейня" снова полноценно заработала – уже на следующий день "мстители" из горсовета придумали новый способ сунуть палки в колеса бизнеса. В полвосьмого утра пришли мастера и начали разбирать брусчатку под летней площадкой "Венской кофейни".

"Приехала бригада рабочих, которые снимают брусчатку на площадке, без всяких разрешений на работы, без объяснений, что они здесь планируют делать. Сказали, что они ищут какой-то канализационный люк и будут разбирать всю площадку", – рассказывает владелец "Венской кофейни" Олег. Мандюк.

После приезда полиции рабочие просто разошлись, оставив после себя разобранную брусчатку и огороженную сеткой территорию площадки.

Указывает ли эта история на решение хозяйственных проблем города? Может, скорее, на личную вендетту руководителя Андрея Садового или целевое уничтожение львовского бизнеса, которому и так не сладко?

"Основание этого - это специфическое видение городского головы Садового. Все действия чиновников городской власти совершаются непосредственно по его непосредственному указанию. И городской голова, находясь здесь, на "Венской кофейне", лично распорядился эту площадку демонтировать", - продолжает делиться своими размышлениями владелец Олег Мандюк.

Мы же просим Андрея Садового прокомментировать ситуацию с "Венской кофейней" и дать ответ на журналистский запрос, ведь эта история точно будет иметь продолжение. Четверо из пяти посетителей "Венки" – львовяне, для которых кофе здесь – даже не привычка, а традиция. И отказываться от своих традиций в угоду бургомистру львовяне не станут.

Львов
Андрей Садовый
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