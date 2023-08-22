Кофеин может снижать жировую массу тела и предотвращать развитие диабета
Уровень кофеина в крови может повлиять на количество жира в организме, который может определить риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний
Результаты исследования ученых из Каролинского института в Швеции, Бристольского университета и Имперского колледжа Лондона в Великобритании опубликованы в BMJ Medicine.
Исследователи заявили, что бескалорийные напитки с кофеином могут являться потенциальным средством для уменьшения количества жира в организме.
"Краткосрочные исследования показали, что потребление кофеина приводит к уменьшению веса и жировой массы, но долгосрочные последствия потребления кофеина неизвестны", - пояснили исследователи.
Ученые считают, что результаты вызваны тем, как кофеин усиливает термогенез (производство тепла) и окисление жира (превращение жира в энергию) в организме, которые играют важную роль в общем метаболизме.
Генетически высокие концентрации кофеина в крови были связаны с более низким ИМТ (индексом массы тела) и массой жира в целом, что связано с меньшим риском диабета 2 типа.
В исследовании приняли участие чуть менее 10 000 человек, в их генах изучали закономерности, связанные со скоростью расщепления кофеина.
Люди, имевшие вариацию CYP1A2 и регулирующий ее ген AHR, расщепляли кофеин медленнее, позволяя ему дольше оставаться в крови. Однако они склонны пить меньше кофеина в целом.
Хотя предыдущие исследования связывали умеренное увеличение потребления кофеина с улучшением здоровья сердца и снижением ИМТ и уменьшением риска диабета 2 типа, никакой связи между количеством кофеина в крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая сердечную недостаточность и инсульт, не выявлено.
Исследование является важным шагом в определении допустимой дозы кофеина.
"Учитывая большое потребление кофеина во всем мире, даже его незначительное метаболическое влияние может иметь важные последствия для здоровья", - отмечают исследователи.
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