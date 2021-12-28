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Кофе по-турецки: секреты правильного приготовления

28 декабря, 2021 вторник
11:22
Общество

 Кофе по-турецки – это действительно легендарный напиток.  В 16 веке этим кофе наслаждался народ Османской империи.  Люди и не подозревали, что их напиток станет любимым для многих народов, и останется таким даже через сотни лет

 В 2013 году кофе по-турецки был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Первое, что необходимо для приготовления классического кофе по-турецки – это турка.  Турка, джезва или ибрик – это разные названия одного и того же сосуда, в котором варится кофе.  И кажется, все, что нужно для приготовления напитка – это турка, кофе и вода.  Но на самом деле это не так.  Мало кто знает, что для приготовления кофе по-турецки по классическому методу необходима жаровня – песочница.  Турку следует погрузить в чистый песок, а затем постоянно передвигать ее по нему.  Это важно, чтобы сосуд прогрелся равномерно.

 Когда-то казалось, что турку, песок и руку человека не может заменить ничего.  Пока не появилась кофемашина Arzum.  Она умеет имитировать необходимый температурный режим, приближенный к температуре песка.  Поэтому все, что необходимо сделать – добавить в кофемашину молотый кофе, воду и выбрать нужный режим.

"В моей семье кофе пили всегда и много, даже тогда, когда его еще нужно было "доставать", – говорит директор компании Туркофи Украина, официального представителя TM Arzum OKKA, Игорь Кириловский, – Например, я за день потребляю 4-6 порций кофе  и не бочковой, а такой, что "струйку можно ножницами резать".  Итак, опыт велик.  Когда мне 7 лет назад предложили приобрести кофемашину Арзум ОККА, я был уверен, что любая техника не приготовит мне кофе вкуснее, чем я сам ее себе сварю.  Но я был приятно удивлен, потому что получил порцию кофе, вкуснее того, что готовится в турке."

Кофемашина "Arzum" готовит кофе с плотной пенкой, использует меньшее количество кофе и за ним не нужно следить во время приготовления.  Это достигается за счет оптимальных алгоритмов приготовления, запрограммированных в кофеварке.  Приготовление кофе очень простое и быстрое.  К тому же она сама себя моет.

Сейчас, в период новогодних праздников, Turcoffee.ua предлагает всем новогодние скидки на кофе, вы можете выбрать более крепкий, более мягкий, и даже совсем без кофеина.

Скидки до 50% действуют также на чай, какао, сухие сливки, турецкие сладости и посуду.  Сделать приятный, вкусный и к тому же недорогой подарок себе или родному человеку – это реально.

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