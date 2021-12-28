Кофе по-турецки: секреты правильного приготовления
Кофе по-турецки – это действительно легендарный напиток. В 16 веке этим кофе наслаждался народ Османской империи. Люди и не подозревали, что их напиток станет любимым для многих народов, и останется таким даже через сотни лет
В 2013 году кофе по-турецки был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Первое, что необходимо для приготовления классического кофе по-турецки – это турка. Турка, джезва или ибрик – это разные названия одного и того же сосуда, в котором варится кофе. И кажется, все, что нужно для приготовления напитка – это турка, кофе и вода. Но на самом деле это не так. Мало кто знает, что для приготовления кофе по-турецки по классическому методу необходима жаровня – песочница. Турку следует погрузить в чистый песок, а затем постоянно передвигать ее по нему. Это важно, чтобы сосуд прогрелся равномерно.
Когда-то казалось, что турку, песок и руку человека не может заменить ничего. Пока не появилась кофемашина Arzum. Она умеет имитировать необходимый температурный режим, приближенный к температуре песка. Поэтому все, что необходимо сделать – добавить в кофемашину молотый кофе, воду и выбрать нужный режим.
"В моей семье кофе пили всегда и много, даже тогда, когда его еще нужно было "доставать", – говорит директор компании Туркофи Украина, официального представителя TM Arzum OKKA, Игорь Кириловский, – Например, я за день потребляю 4-6 порций кофе и не бочковой, а такой, что "струйку можно ножницами резать". Итак, опыт велик. Когда мне 7 лет назад предложили приобрести кофемашину Арзум ОККА, я был уверен, что любая техника не приготовит мне кофе вкуснее, чем я сам ее себе сварю. Но я был приятно удивлен, потому что получил порцию кофе, вкуснее того, что готовится в турке."
Кофемашина "Arzum" готовит кофе с плотной пенкой, использует меньшее количество кофе и за ним не нужно следить во время приготовления. Это достигается за счет оптимальных алгоритмов приготовления, запрограммированных в кофеварке. Приготовление кофе очень простое и быстрое. К тому же она сама себя моет.
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