Кофе по-турецки: секреты правильного приготовления

В 2013 году кофе по-турецки был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первое, что необходимо для приготовления классического кофе по-турецки – это турка. Турка, джезва или ибрик – это разные названия одного и того же сосуда, в котором варится кофе. И кажется, все, что нужно для приготовления напитка – это турка, кофе и вода. Но на самом деле это не так. Мало кто знает, что для приготовления кофе по-турецки по классическому методу необходима жаровня – песочница. Турку следует погрузить в чистый песок, а затем постоянно передвигать ее по нему. Это важно, чтобы сосуд прогрелся равномерно.

Когда-то казалось, что турку, песок и руку человека не может заменить ничего. Пока не появилась кофемашина Arzum. Она умеет имитировать необходимый температурный режим, приближенный к температуре песка. Поэтому все, что необходимо сделать – добавить в кофемашину молотый кофе, воду и выбрать нужный режим.

"В моей семье кофе пили всегда и много, даже тогда, когда его еще нужно было "доставать", – говорит директор компании Туркофи Украина, официального представителя TM Arzum OKKA, Игорь Кириловский, – Например, я за день потребляю 4-6 порций кофе и не бочковой, а такой, что "струйку можно ножницами резать". Итак, опыт велик. Когда мне 7 лет назад предложили приобрести кофемашину Арзум ОККА, я был уверен, что любая техника не приготовит мне кофе вкуснее, чем я сам ее себе сварю. Но я был приятно удивлен, потому что получил порцию кофе, вкуснее того, что готовится в турке."

Кофемашина "Arzum" готовит кофе с плотной пенкой, использует меньшее количество кофе и за ним не нужно следить во время приготовления. Это достигается за счет оптимальных алгоритмов приготовления, запрограммированных в кофеварке. Приготовление кофе очень простое и быстрое. К тому же она сама себя моет.

Сейчас, в период новогодних праздников, Turcoffee.ua предлагает всем новогодние скидки на кофе, вы можете выбрать более крепкий, более мягкий, и даже совсем без кофеина.

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