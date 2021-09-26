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Коэльо сказал, кому посвятил свою новую книгу

26 сентября, 2021 воскресенье
12:00
Культура Пауло Коэльо

Бразильский писатель Пауло Коэльо посвятил свою последнюю книгу "Стрелок из лука" (The Archer) турецкому спортсмену - олимпийскому чемпиону Мете Газозу

74-летний писатель выложил в твиттер видеоролик, где держит в руке турецкий перевод "Стрельца из лука", передает Еспресо.TV .



"Мете Газоз, эту книгу я в первую очередь посвящаю тебе. Предлагаю таком гению стрельбе из лука, как ты, свое произведение", - говорит на видео Коэльо.

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Метет Газоз получил золотую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.



Роман Коэльо "Стрелок из лука" в течение последних нескольких дней появился на полках книжных магазинов в разных странах мира.


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литература
Турция
Бразилия
новая книга
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