Коэльо сказал, кому посвятил свою новую книгу

74-летний писатель выложил в твиттер видеоролик, где держит в руке турецкий перевод "Стрельца из лука", передает Еспресо.TV .





"Мете Газоз, эту книгу я в первую очередь посвящаю тебе. Предлагаю таком гению стрельбе из лука, как ты, свое произведение", - говорит на видео Коэльо.



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Метет Газоз получил золотую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.







Роман Коэльо "Стрелок из лука" в течение последних нескольких дней появился на полках книжных магазинов в разных странах мира.





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