Об этом информирует Анна Маляр.

Сообщается, что одна из главных задач – это уничтожение физической силы противника.

"К сожалению, потери – это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает. Но потери врага в разы больше", - пишет Маляр.

Заместитель министра обороны напомнила, что российские войска имеют преимущество в количестве личного состава и вооружения, в то же время потерь больше в России.

"Потери были больше у них и в 2014-2015, но сейчас тот коэффициент почти вдвое вырос в нашу пользу. У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитых достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но тем не менее", - подытожила Маляр.