Коэффициент вырос в пользу ВСУ: в Минобороны назвали соотношение потерь украинцев и оккупантов
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в отдельные дни на востоке Украины российская армия теряет в десять больше бойцов, чем наши войска
Об этом информирует Анна Маляр.
Сообщается, что одна из главных задач – это уничтожение физической силы противника.
"К сожалению, потери – это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает. Но потери врага в разы больше", - пишет Маляр.
Заместитель министра обороны напомнила, что российские войска имеют преимущество в количестве личного состава и вооружения, в то же время потерь больше в России.
"Потери были больше у них и в 2014-2015, но сейчас тот коэффициент почти вдвое вырос в нашу пользу. У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитых достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но тем не менее", - подытожила Маляр.
- 29 марта стало известно, что по данным Генштаба с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 172 340 военных, 3 609 танков, 306 самолетов и 291 вертолет.
- Российская армия в дальнейшем несет тяжелые потери, однако последствия мобилизации различаются в регионах РФ: смертность боевиков с востока более чем в 30 раз выше, чем из Москвы.
- 23 марта Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что РФ любой ценой стремится захватить Бахмут, однако ВСУ смогут воспользоваться потерями РФ.
- В Соединенных Штатах Америки подсчитали, что армия РФ потеряла уже несколько сот тысяч солдат после начала полномасштабной войны в Украине.
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