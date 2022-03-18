Кое-кто хочет жить в простом мире: Кулеба объяснил, почему за войну против Украины ответственны все россияне
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ответственность за войну против Украины несут все граждане России
Об этом Кулеба написал в Twitter.
По его словам, полную ответственность за войну против Украины не следует возлагать только на Владимира Путина.
"Некоторые хотят жить в простом мире, где Путин несет полную ответственность за войну. Реальность такова, что кто-то на самом деле сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует "Z", поддерживает Путина в опросах. Как и в 1930-х, они несут ответственность, пусть даже отравленную пропагандой", - подчеркнул Кулеба.
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Напомним, 17 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян из-за вторжения РФ в Украину, ведь во всем виноват только Путин.
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