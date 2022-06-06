"Кое-что привезли военным": Зеленский посетил Лисичанск
Президент Владимир Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции ВСУ в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганской области
Об этом он сказал в своем ночном обращении, опубликованном в Telegram и об этом сообщила пресс-служба ОП .
"Поехал с главой Офиса на восток. Были в Лисичанске, были в Соледаре. Горжусь каждым и каждым, кого встретил, кому пожимал руку, с кем общался, кого поддержал. Кое-что привезли военным. Об этом подробно не буду. А кое-что привезли от них вам. Уверенность привезли и крепость", - отметил Зеленский.
Согласно сообщению ОП, президент заслушал информацию об обстановке на участках фронта и отчете об обеспечении военных.
Зеленский пообщался с бойцами и вручил государственные награды.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.38
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.74
- Актуальное
- Важное