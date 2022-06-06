Об этом он сказал в своем ночном обращении, опубликованном в Telegram и об этом сообщила пресс-служба ОП .

"Поехал с главой Офиса на восток. Были в Лисичанске, были в Соледаре. Горжусь каждым и каждым, кого встретил, кому пожимал руку, с кем общался, кого поддержал. Кое-что привезли военным. Об этом подробно не буду. А кое-что привезли от них вам. Уверенность привезли и крепость", - отметил Зеленский.

Согласно сообщению ОП, президент заслушал информацию об обстановке на участках фронта и отчете об обеспечении военных.

Зеленский пообщался с бойцами и вручил государственные награды.