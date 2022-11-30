О дефиците оружия:

1. Да, он действительно есть. Ибо такой интенсивности войны артиллерии и танков в 21 веке никто не ожидал.

Это превосходит все войны, последовавшие за Второй мировой.

Европейские армии в НАТО называют "бонсай" как миниатюрные японские деревья.

И даже США производит отдельных боеприпасов в год столько, сколько летом на востоке мы использовали за три дня.

2. Это нам оружие нужно для войны России против Украины.

Миру оно нужно еще и, чтобы быть готовым к возможной войне Ирана, КНДР и КНР.

Так что "не хватает" - это о более широком взгляде на нужды.

Даже США производит отдельных боеприпасов в год столько, сколько летом на востоке мы использовали за три дня.

3. "Не хватает" – это для мотивации промышленности и правительств производить.

Чтобы не было ошибочного представления, что все закончится и новые производственные линии будут простаивать.

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4. "Не хватает" - это также о более дешевом оружии, потому что стрелять ракетами за 150 тыс. по дронам за 20 можно, но не совсем эффективно в длительной перспективе.

5. "Не хватает" – это о "зоопарке".

Десятки различных позиций поставили нам разные страны в ответ на наши призывы.

Они почти все требуют разных боеприпасов, разного обслуживания и ремонта.

Напоминания о том, что боеприпасы "не растут на деревьях", будут звучать всегда

Администрировать это беспрецедентное "биоразнообразие" сложно.

6. Вашингтон беспокоится, что мы не до конца осознаем недостаток боеприпасов, и сроки открытия новых линий (годы).

Поэтому напоминания, что они "не растут на деревьях", будут звучать всегда.

7. Но это все совершенно совместимо с нашей неизбежной победой. И существенных замедлений в поставках ждать не стоит.

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Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019 гг.).

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