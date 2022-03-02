"Кодную тысячу" теперь можно тратить на продукты или любые товары

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



"Деньги с "еПоддержки" теперь можно тратить на любые продукты или товары. Такое решение министр объяснил ситуацией в стране. Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или существенно помочь", - говорится в сообщении.



Теперь программа "еПоддержка" не имеет ограничений на направления бизнеса.



Заметим, что деньги за вакцинацию можно перечислить и в помощь вооруженным силам. Только за последние 6 дней ВСУ получили от украинцев 1,5 миллиарда гривен "еПоддержки".

Напомним, на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, было перечислено более 6 миллиардов гривен в эквиваленте.