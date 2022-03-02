"Кодную тысячу" теперь можно тратить на продукты или любые товары
Тысячу вакцинации против коронавируса позволили тратить на любые продукты или товары
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Деньги с "еПоддержки" теперь можно тратить на любые продукты или товары. Такое решение министр объяснил ситуацией в стране. Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или существенно помочь", - говорится в сообщении.
Теперь программа "еПоддержка" не имеет ограничений на направления бизнеса.
Заметим, что деньги за вакцинацию можно перечислить и в помощь вооруженным силам. Только за последние 6 дней ВСУ получили от украинцев 1,5 миллиарда гривен "еПоддержки".
- Напомним, на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, было перечислено более 6 миллиардов гривен в эквиваленте.
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