"Кобзарь", гимн, песни Скрябина и произведения Костенко: украинцы назвали символы независимости
Граждане назвали символами независимой Украины. Среди них "Кобзарь" Тараса Шевченко, гимн Украины, песни Святослава Вакарчука, Кузьмы Скрябина и творчество Лины Костенко
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.
Так, на вопрос о художественном произведении, который лучше всего представляет Украину во внешнем мире, 9,5% респондентов назвали таким "Кобзарь" Тараса Шевченко. Еще 5,7% считают таким произведением гимн Украины, а 4,4% вообще народные песни.
В свою очередь, песню "Червона рута" Владимира Ивасюка назвали символом 3,4% украинцев. По 2,4% опрошенных назвали художественными символами "Тараса Бульбу" Николая Гоголя, "Щедрик" Николая Леонтовича и вообще литературные произведения украинских классиков.
В то же время более 40% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Относительно художников, наиболее сделали для развития украинской культуры со времени провозглашения независимости, респонденты чаще всего называют Святослава Вакарчука и Андрея Кузьменко (Кузьму Скрябина) - почти по 10% упоминаний.
На третьем месте по количеству упоминаний Лина Костенко - 8%.
Достаточно часто респонденты называли победителей "Евровидения" Руслану Лыжичко (5,4%) и Джамалу (4,2%).
Актера Богдана Ступку отметили 4,6% респондентов. Более 3% респондентов среди перечня художников назвали также Софию Ротару.
Среди общественных деятелей, наиболее сделали для защиты и представления интересов граждан, на первое место респонденты поставили лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила - 8,5%.
Все другие деятели получили менее 3% упоминаний.
В перечне политиков, которые сделали больше для укрепления государственности и суверенитета Украины, большинство мест в топе занимают украинские президенты: пятый президент Украины Петр Порошенко (10,2%) и второй президент Леонид Кучма (10%).
Достаточно много упоминаний получили и глава Народного руха Украины Вячеслав Чорновил (8,5%), первый президент Леонид Кравчук (6,1%), действующий президент Владимир Зеленский (5,6%), третий президент Виктор Ющенко (5,4 %) и политики на Юлия Тимошенко (4,6%). Президент беглый Виктор Янукович получил чуть более 2% упоминаний.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 30.98Продажа 31.36
- Актуальное
- Важное