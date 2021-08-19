"Кобзарь", гимн, песни Скрябина и произведения Костенко: украинцы назвали символы независимости

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.

Так, на вопрос о художественном произведении, который лучше всего представляет Украину во внешнем мире, 9,5% респондентов назвали таким "Кобзарь" Тараса Шевченко. Еще 5,7% считают таким произведением гимн Украины, а 4,4% вообще народные песни.

В свою очередь, песню "Червона рута" Владимира Ивасюка назвали символом 3,4% украинцев. По 2,4% опрошенных назвали художественными символами "Тараса Бульбу" Николая Гоголя, "Щедрик" Николая Леонтовича и вообще литературные произведения украинских классиков.

В то же время более 40% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Относительно художников, наиболее сделали для развития украинской культуры со времени провозглашения независимости, респонденты чаще всего называют Святослава Вакарчука и Андрея Кузьменко (Кузьму Скрябина) - почти по 10% упоминаний.

На третьем месте по количеству упоминаний Лина Костенко - 8%.

Достаточно часто респонденты называли победителей "Евровидения" Руслану Лыжичко (5,4%) и Джамалу (4,2%).

Актера Богдана Ступку отметили 4,6% респондентов. Более 3% респондентов среди перечня художников назвали также Софию Ротару.

Среди общественных деятелей, наиболее сделали для защиты и представления интересов граждан, на первое место респонденты поставили лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила - 8,5%.

Все другие деятели получили менее 3% упоминаний.

В перечне политиков, которые сделали больше для укрепления государственности и суверенитета Украины, большинство мест в топе занимают украинские президенты: пятый президент Украины Петр Порошенко (10,2%) и второй президент Леонид Кучма (10%).

Достаточно много упоминаний получили и глава Народного руха Украины Вячеслав Чорновил (8,5%), первый президент Леонид Кравчук (6,1%), действующий президент Владимир Зеленский (5,6%), третий президент Виктор Ющенко (5,4 %) и политики на Юлия Тимошенко (4,6%). Президент беглый Виктор Янукович получил чуть более 2% упоминаний.

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