Об этом Коболев написал в facebook.

"Собраны и внесены на казначейский счет более 106 миллионов гривен - это почти половина того, что требовалось по последнему решению суда", - комментирует ситуацию Коболев.

Адвокаты Коболева информацию подтвердили и отметили, что он выполняет все требования суда.

"По решению суда, Коболев должен был внести залог в понедельник. Была собрана и уплачена ориентировочно половина залога от той суммы, которую установил суд. Точную сумму еще устанавливаем, ведь платил ее не наш клиент. Андрей тоже внес собственные средства, которые были доступны в период, определенный решением суда. Будучи под следствием, Коболев выполняет все требования суда: сдал паспорта, частично внес залог, сообщал прокурорам о передвижении", - говорится в сообщении.

Бизнесмен также заявил, что его зарубежные счета "заблокированы до выяснения обстоятельств уголовного производства", а "дальнейшая их судьба" ему не известна.

По его словам, украинские счета арестованы с декабря 2022 года, а все средства с них также пошли как залог.

"Конечно, у меня есть счета в Украине, которые, кстати, были арестованы в конце декабря 2022 года по до сих пор непонятным мне основаниям. О чем прекрасно знает и САП, и НАБУ, потому что я передавал подтверждение этих фактов в процессе рассмотрения их ходатайства о взятии меня. под стражу в ВАКС. Тем не менее, после того, как я смог получить к ним доступ, все имеющиеся на них средства я также внес как часть залога. Это более одного миллиона гривен в дополнение к уже собранным и внесенным другими людьми и организациями", – говорится в сообщении.

Позже Коболев и его адвокаты обнародовали информацию о требовании НАБУ изменить меру пресечения в виде залога на содержание под стражей. Сумму же залога НАБУ просит увеличить до 365 млн гривен.

Отмечается, что ожидается дата заседания суда первой инстанции о целесообразности изменения меры пресечения Андрею Коболеву.