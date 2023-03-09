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OPINION

Коболев: патриот или наемный менеджер

9 мартa, 2023 четверг
18:01
Мнение

Нанять менеджера, сделавшего работу и получившего за это плату, — нормальное дело. И судить его за это неправильно. Но путать грешное с праведным – тоже манипуляция

Юридическая сторона дела Коболева вполне ясна. У человека был договор. По этому соглашению он получил должное. Теперь его за это судят. Это неверно. Для меня это жлобство со стороны тех, кто организовал этот процесс. Но зачем сюда приплетать патриотизм и борьбу за государственные интересы?

Лионель Месси зарабатывает в ПСЖ 41 миллион евро в год. Помогая победить ПСЖ, Месси получает то, что прописано в контракте, но не становится от того патриотом Франции. За победу на Чемпионате мира по футболу Месси фактически не заработал ничего. Потому что Кубок мира для Аргентины — это не деньги. Это патриотизм.

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Тысячи людей спасли Киев в феврале-марте 2022-го. Коболев в это время был за границей. Вернулся только в январе 2023-го. Это насчет патриотизма

Тысячи людей спасли Киев в феврале-марте 2022-го. Коболев в это время был за границей. Вернулся только в январе 2023-го. Это насчет патриотизма.

Нанять менеджера, сделавшего работу и получившего за это плату, — нормальное дело. И судить его за это неправильно. Но путать грешное с праведным – тоже манипуляция.

Патриотизм – это жертвовать ради того, что ты любишь. Проверьте счета тех героев, которые держали Гостомель и Мощун. Там нет 229 миллионов. Потому что это было не о бизнесе.

Обвинять наемника в том, что он сделал свое дело и взял деньги, — нельзя. Но и делать из наемника патриота – тоже не стоит. Все честно. Все из расчета. Но точно не из любви

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Поэтому винить наемника в том, что он сделал свое дело и взял деньги, — нельзя. Но и делать из наемника патриота – тоже не стоит. Все честно. Все из расчета. Но точно не из любви. Разве из любви очень своеобразной. Которую нам, простым смертным, не понять.

К слову, получать прописанное по контракту все же честнее, чем воровать на закупках во время войны. А простой пример любви к стране и ее гражданам — это Михаил Дианов, отдавший 23 миллиона на лечение собратьев.

PS Норвежские юристы, фактически выигравшие дело, получили всего 180 миллионов. А патриот – 229. Причем, сумму вознаграждения определил для себя сам).

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Об авторе. Василий Зима, журналист, телеведущий

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