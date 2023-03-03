Особенно если мы говорим об ошибках в новых институтах, куда набирают новых людей и которые должны обладать новыми ценностями. Там будут ошибки. Поэтому, например, прошли страны Балтии, когда перезапускали судебную систему.

Ошибки это естественно. И ошибки украинской антикоррупционной системы должны быть. Ибо ошибаться естественно.

Но ошибки – это всегда случайность. Ошибки не могут быть системными. Потому что тогда это не ошибка, не случайность. Тогда это чья-то стратегия. Это политика.

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Подозрение Коболеву выглядело как ошибка. Ошибка, которую исправил судья Антикоррупционного суда. Если бы этим все и закончилось, можно было бы говорить о болезни роста, о случайности. О том, что систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку.

Но сразу после подозрения Коболеву появилось подозрение Пивоварскому. Затем допросить Смелянского. А затем апелляция на решение суда первой инстанции по Коболеву с нелепым уровнем залога. Которого очень хотят арестовать как раз на годовщину выигрыша дела у Газпрома. Ну а что, руководству Газпрома сейчас плохо, Европа не замерзла, рынки потеряны, доходы не те, надо людей утешить.

Сразу после подозрения Коболеву появилось подозрение Пивоварскому. Затем допросить Смелянского. А затем апелляция на решение суда первой инстанции по Коболеву с нелепым уровнем залога. Которого очень хотят арестовать как раз на годовщину выигрыша дела у Газпрома

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Слухи же говорят, что скоро будут подозрения еще нескольким людям с безупречной репутацией, которые внедряли реформы.

Разве такая кучность может быть случайной? Можем ли мы говорить об ошибках? Или это уже стратегия?

Какова цель таких действий? Очевидно, с одной стороны идет дискредитация антикоррупционной инфраструктуры. Очень показательно, что такие действия САП горячо приветствуют люди, всегда распространявшие российские нарративы, постоянно атаковавшие реформы, включая антикоррупционные, были в группе "20 баксовых сторонников Бахматюка в противостоянии с НАБУ". А сейчас эти люди хвалят НАБУ и САП. Совпадение?

Идет дискредитация антикоррупционной инфраструктуры. Очень показательно, что такие действия САП горячо приветствуют люди, всегда распространявшие российские нарративы, постоянно атаковавшие реформы, включая антикоррупционные, были в группе "20 баксовых сторонников Бахматюка в противостоянии с НАБУ". А сейчас эти люди хвалят НАБУ и САП. Совпадение?

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Таким образом, кто-то убивает огромный клин между гражданским обществом и антикоррупционными органами. И это уже работает.

С другой стороны, это четкий сигнал всем людям, которые после войны могут думать о реформах. Сигнал – не толкайтесь. И не думайте идти делать реформы. Потому что вы за это дорого заплатите.

Кто выиграет от таких системных действий, каждое из которых выглядит как нелепая ошибка? Украинские коррупционеры

Кто выиграет от таких системных действий, каждое из которых выглядит как нелепая ошибка? Украинские коррупционеры. Выиграют от действий антикоррупционной инфраструктуры. Которая должна создавать им проблемы, а не отдавать предпочтения. Которые заодно празднуют победу над коллективным Западом. "Смотрите, вы сами просили создать антикоррупционную инфраструктуру. Мы же создали. Все как вы требовали. А теперь мы разрушим другие ваши реформы с помощью вашего инструмента".

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"Как мы вас уделили" – думает коллективный коррупционер. И он может оказаться правым.

Значит ли это, что все потеряно? Еще пока нет. Но еще несколько шагов и надежды на рабочий институт по борьбе с коррупцией будут потеряны. И было бы очень хорошо понять, кто ответственен за разрушение реформ и разрушение доверия. Это очень интересно тем людям, что все эти годы поддерживали антикоррупционные органы, а сейчас стоят перед неизбежным признанием своей ошибки. Потому что если новые органы работают так же, как старые органы, значит все было бесполезно.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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