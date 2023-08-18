Коалиция союзников передаст Украине системы ПВО на €105 млн
Великобритания подписала контракты на поставку систем противовоздушной обороны на сумму более 90 миллионов фунтов стерлингов
Об этом говорится на сайте британского правительства.
Минобороны Британии от имени Международного фонда для Украины (IFU) заключило три контракта, где крупнейшее соглашение стоимостью €65 миллионов подписано с норвежской оборонной компанией Kongsberg.
"У этих систем противовоздушной обороны есть возможности и гибкость для быстрого развертывания для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины или использования на передовой. Международный фонд для Украины подчеркивает единство и решимость наших союзников работать вместе, чтобы обеспечить Украину самым современным оборудованием для удовлетворения ее потребностей в возможностях", – сказал министр обороны Британии Бен Уоллес.
Контракты предусматривают приобретение систем противодействия БПЛА, установленных на транспортных средствах, для обнаружения, отслеживания, уничтожения или нарушения работы дронов.
Система CORTEX Typhon предназначена для работы двух людей, легко устанавливаемых и переносимых. Устройство может работать само или вместе с другими такими же устройствами. Он использует разные приборы, чтобы наблюдать за дронами и останавливать или разрушать их.
Два других контракта также предусматривают поставки ПВО, но что получит Украина не разглашается.
Международный фонд для Украины (IFU) собрал более 901 млн евро со всего мира.
- Также Kongsberg Defence&Aerospace заключила контракт на поставку в Украину новой системы борьбы с беспилотниками на 740 миллионов норвежских крон.
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