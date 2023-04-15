Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам разговора со своим костариканским коллегой Арнольдо Тиноко.

По его словам, общее количество государств, входящих в коалицию стран по созданию Специального трибунала, достигло 34.

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Кроме того, Кулеба также рассказал, что обсудил с Арнольдо Тиноко пути дальнейшего развития сотрудничества между странами.