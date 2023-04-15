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Коалиция по созданию спецтрибунала для РФ насчитывает уже 34 государства, - Кулеба

15 апреля, 2023 суббота
07:09
Война с Россией На фото Дмитрий Кулеба

К группе государств, работающих над созданием Специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины, присоединилась Коста-Рика

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам разговора со своим костариканским коллегой Арнольдо Тиноко.

По его словам, общее количество государств, входящих в коалицию стран по созданию Специального трибунала, достигло 34.

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Кроме того, Кулеба также рассказал, что обсудил с Арнольдо Тиноко пути дальнейшего развития сотрудничества между странами.

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В ответ заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести ракетный удар по суду в Гааге.
  • 23 марта был подписан меморандум между правительством Украины и судом в Гааге об открытии офиса Международного уголовного суда в Киеве.
  • 9 апреля сообщалось, что Европейский Союз продолжает обсуждать со странами G7 возможности создания специального трибунала для преследования России за преступление агрессии против Украины.
Мир
Криминал
Гаагский трибунал
Дмитрий Кулеба
Мир про Украину
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