Коалиция по созданию спецтрибунала для РФ насчитывает уже 34 государства, - Кулеба
К группе государств, работающих над созданием Специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины, присоединилась Коста-Рика
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам разговора со своим костариканским коллегой Арнольдо Тиноко.
По его словам, общее количество государств, входящих в коалицию стран по созданию Специального трибунала, достигло 34.
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Кроме того, Кулеба также рассказал, что обсудил с Арнольдо Тиноко пути дальнейшего развития сотрудничества между странами.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В ответ заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести ракетный удар по суду в Гааге.
- 23 марта был подписан меморандум между правительством Украины и судом в Гааге об открытии офиса Международного уголовного суда в Киеве.
- 9 апреля сообщалось, что Европейский Союз продолжает обсуждать со странами G7 возможности создания специального трибунала для преследования России за преступление агрессии против Украины.
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