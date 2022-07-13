Ко второму туру в борьбе за кресло Джонсона прошли 6 претендентов
Шесть претендентов на пост лидера Консервативной партии вышли в следующий тур выборов после первого этапа голосования в среду
Об этом объявил председатель процедурного Комитета 1922 сэр Грэм Брэди, сообщает "Европейская правда".
Более 30 голосов депутатов Консервативной партии, необходимых для участия в следующем туре, набрали:
- бывший министр финансов Риши Сунак (88);
- младшее министерство по торговой политике Пенни Мордонт (67);
- министр иностранных дел Лиз Трасс (50);
- бывший министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох (40 голосов);
- глава спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат (37);
- генеральный прокурор Суэлла Браверман (32).
В то же время экс-министр иностранных дел Джереми Хант и действующий министр финансов Надхим Захави не набрали достаточного количества голосов и больше участия в выборах не будут участвовать.
Последующие раунды голосования состоятся в течение нескольких следующих дней, чтобы сократить количество кандидатов до двух.
Затем около 160 000 членов Консервативной партии выберут между двумя финалистами, а победитель должен быть объявлен 5 сентября.
- В Британии продолжаются внутрипартийные выборы консерваторов для замены ушедшего в отставку Бориса Джонсона 4 июля.
- К борьбе за должность выступили 11 кандидатов, среди которых последней присоединилась глава МИД Лиз Трасс. Согласно данным букмекеров, бывший глава минфина Риши Сунак лидирует после того, как объявил о своей кандидатуре, и остается в лидерах по сей день.
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