Об этом объявил председатель процедурного Комитета 1922 сэр Грэм Брэди, сообщает "Европейская правда".

Более 30 голосов депутатов Консервативной партии, необходимых для участия в следующем туре, набрали:

бывший министр финансов Риши Сунак (88);

младшее министерство по торговой политике Пенни Мордонт (67);

министр иностранных дел Лиз Трасс (50);

бывший министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох (40 голосов);

глава спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендат (37);

генеральный прокурор Суэлла Браверман (32).

В то же время экс-министр иностранных дел Джереми Хант и действующий министр финансов Надхим Захави не набрали достаточного количества голосов и больше участия в выборах не будут участвовать.

Последующие раунды голосования состоятся в течение нескольких следующих дней, чтобы сократить количество кандидатов до двух.

Затем около 160 000 членов Консервативной партии выберут между двумя финалистами, а победитель должен быть объявлен 5 сентября.

В Британии продолжаются внутрипартийные выборы консерваторов для замены ушедшего в отставку Бориса Джонсона 4 июля.

К борьбе за должность выступили 11 кандидатов, среди которых последней присоединилась глава МИД Лиз Трасс. Согласно данным букмекеров, бывший глава минфина Риши Сунак лидирует после того, как объявил о своей кандидатуре, и остается в лидерах по сей день.

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